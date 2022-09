Le typhon Hinnamnor frappe la Corée du Sud, provoquant inondations et dégâts

La tempête a touché terre vers 4 h 50, heure locale, déclenchant des vents puissants et de fortes pluies qui ont inondé les installations, provoqué des glissements de terrain et endommagé les routes, avant de repartir en mer quelques heures plus tard, a indiqué l’Administration météorologique coréenne. La tempête s’est affaiblie avant son arrivée, mais a quand même fourni des vents maximums soutenus de plus de 90 mph.