Le typhon Hinnamnor déchire le sud industriel de la Corée du Sud, faisant deux morts

Le typhon Hinnamnor a quitté la péninsule coréenne tôt mardi après avoir frappé les villes industrielles du sud-est de Pohang, Gyeongju et Ulsan avec des vents violents et de fortes pluies.

Il se déplaçait vers le nord-est à travers la mer du Japon et devait frôler la ville de Sapporo, dans le nord-est du Japon, vers 21 heures, heure locale, selon l’Administration météorologique coréenne.

Les autorités japonaises ont déclaré que l’île d’Hokkaido, où se trouve Sapporo, sera confrontée à des vents violents et à des vagues dans la nuit et mercredi. Les services ferroviaires et les vols ont été annulés dans l’île la plus méridionale de Kyushu lorsque le typhon est passé plus tôt mardi.

Dans la ville sud-coréenne de Pohang, un habitant a été emporté et tué par de forts courants, et huit autres personnes ont été portées disparues dans des parkings souterrains submergés, a indiqué le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.