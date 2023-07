Le typhon Doksuri s’approche du nord des Philippines, des milliers de personnes sont évacuées, les voyages en mer sont interrompus

Un puissant typhon approche du nord des Philippines, incitant des milliers de personnes à évacuer et provoquant des perturbations dans les voyages en mer en raison du risque de pluies torrentielles et de raz de marée.

Le typhon Doksuri se déplace actuellement vers le nord-ouest au large des provinces de Cagayan et de Batanes, les vents les plus forts devant rester au large.

La tempête pourrait avoir des impacts importants sur les îles Babuyan périphériques de Cagayan dans le détroit de Luzon, qui sont sous le niveau le plus élevé d’un système d’avertissement de vent cyclonique en cinq étapes.

Un puissant typhon a soufflé plus près du nord des Philippines mardi, forçant des milliers de personnes à évacuer et interrompant les voyages en mer au milieu d’avertissements de pluies torrentielles et de raz de marée jusqu’à près de 10 pieds.

Les vents les plus forts au centre de la tempête devraient rester au large alors que le typhon Doksuri souffle au nord-ouest au large des provinces de Cagayan et de Batanes, mais ils pourraient frapper ou passer à proximité des îles Babuyan périphériques de Cagayan dans le détroit de Luzon, qui a été placé sous le plus haut d’un système d’avertissement de vent cyclonique en cinq étapes, ont déclaré les prévisionnistes.

Sous le niveau d’alerte cinq, « la situation est potentiellement très destructrice pour la communauté », a déclaré le bureau météorologique, et a averti que les vents féroces constituaient « une menace extrême pour la vie et les biens ».

La bande de pluie de 420 milles de large du typhon pourrait provoquer des crues soudaines et déclencher des glissements de terrain dans les provinces montagneuses du nord, a indiqué le bureau météorologique.

Doksuri a été suivi pour la dernière fois à 180 km à l’est de la ville d’Aparri dans la province de Cagayan avec des vents soutenus de 180 km/h et des rafales pouvant atteindre 230 km/h, ont annoncé les prévisionnistes du gouvernement.

LE TYPHON TALIM BALAYE LE SUD DE HONG KONG, PROVOQUANT LA FERMETURE DES ÉCOLES ET DE LA BOURSE

Le typhon augmenterait également les pluies de mousson saisonnières dans les provinces du centre et du nord. Il était prévu de continuer à se déplacer vers le nord-ouest sur une piste au sud de Taïwan qui toucherait terre en Chine plus tard cette semaine.

Le gouverneur de Cagayan, Manuel Mamba, a déclaré qu’il avait suspendu le travail dans sa province pour permettre aux gens de se préparer à l’assaut et a ordonné l’évacuation de milliers de personnes dans 11 villes côtières par précaution.

« Il s’agit d’un supertyphon et nous procédons à des évacuations préventives dans tous les villages côtiers parce que nous avons peur des ondes de tempête », a déclaré Mamba à l’Associated Press par téléphone, ajoutant que les météorologues ont averti que les ondes de marée pourraient atteindre une hauteur de près de 10 pieds.

Outre le travail, Mamba a déclaré que les cours dans les collèges étaient également suspendus du mardi au mercredi. Les élèves du primaire et du secondaire étaient en vacances, a-t-il dit.

Le maire de la ville de Tuguegarao, Maila Ting-Que, a exhorté le public à être vigilant et a imposé une interdiction d’alcool, avertissant les contrevenants des arrestations. Les pêcheurs n’avaient pas le droit de s’aventurer dans des mers de plus en plus agitées.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus de 11 000 passagers de ferry inter-îles et chauffeurs de camion de fret, ainsi que 100 navires de passagers et de fret et bancas à moteur, ont été bloqués dans plusieurs ports où une interdiction de naviguer a été imposée en raison du typhon et des pluies de mousson renforcées, a déclaré la garde côtière philippine.

A Taïwan, une partie des exercices militaires annuels Han Kuang ont été annulés mardi.

Un exercice destiné à simuler l’utilisation d’un aéroport civil en cas de bombardement de pistes militaires a été annulé car il était situé sur la côte sud-est de Taïwan, où les vagues montaient déjà. Au point le plus au sud de Taïwan, les vagues avaient déjà atteint jusqu’à 8 pieds, selon le Bureau météorologique central de Taïwan.

Les exercices de Han Kuang sont les plus grands exercices annuels visant à montrer les capacités de défense de l’armée taïwanaise en cas d’attaque de la Chine, qui revendique le territoire autonome comme sien. Des exercices terrestres pour les exercices de Han Kuang sont toujours en cours dans d’autres parties de Taiwan.