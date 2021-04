Le type de café que vous buvez pourrait montrer à quel point votre cœur est sain

VOTRE type de café préféré est génétiquement fixé pour refléter la santé de votre cœur, disent les chercheurs.

Les personnes naturellement sujettes aux problèmes cardio-vasculaires sont instinctivement attirées par des boissons plus petites et plus faibles.

Les personnes naturellement sujettes aux problèmes cardio-vasculaires sont instinctivement attirées par des boissons plus faibles Crédits: Shutterstock

Mais ceux qui prennent du café noir et de l’espresso ont généralement une meilleure tension artérielle.

Les chercheurs disent que cela montre que nos choix sont liés à notre ADN.

La professeure Elina Hypponen a déclaré: «La génétique guide nos décisions pour protéger notre santé cardiovasculaire.

«Si votre corps vous dit de ne pas boire cette tasse de café supplémentaire, il y a probablement une raison à cela. Écoutez votre corps. C’est plus en phase avec votre santé que vous ne le pensez.

Les résultats proviennent d’une étude menée auprès de 390 000 personnes par l’Université d’Australie du Sud.

Ceux qui optent pour les lattes et les cappuccinos au lait se sont révélés moins tolérants à la caféine et peuvent avoir un cœur plus faible.

Les personnes qui préfèrent le café décaféiné ou détestent le café étaient plus susceptibles de souffrir d’hypertension artérielle, d’angine de poitrine et d’arythmie cardiaque.

La caféine peut vous rendre plus alerte, mais les effets secondaires incluent l’insomnie et l’anxiété.