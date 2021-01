La finale originale, qui a été envoyée aux journalistes en tant que screener et qui a été diffusée en Australie, présentait Kat et Eva échangeant des textes sur leur relation étant «risquée», mais dans la finale qui a finalement été diffusée aux États-Unis, Kat a rompu les choses.

Freeform et Universal TV ont répondu à la lettre de Dee par une déclaration.

« Nous félicitons Aisha d’avoir levé la main et lancé des conversations sur ces questions importantes », lit-on dans le communiqué. «Nous sommes impatients de poursuivre ce dialogue et d’apporter des changements positifs. Notre objectif est de Le type audacieux est et a toujours été de raconter des histoires amusantes et authentiques, représentatives du monde dans lequel vivent Kat, Jane et Sutton – nous ne pouvons le faire que si nous écoutons. «

Heureusement pour Kat et pour les fans de ses relations pré-Eva, Adena (Nikohl Boosheri) sera de retour pour la saison cinq.