Un duo mère-fils qui portait des attaches alors qu’ils recherchaient des législateurs après avoir violé le Capitole américain a été condamné à une prison fédérale pour plusieurs accusations de crime et de délits liés aux émeutes.

Eric Munchel, 32 ans, surnommé « l’homme à cravate » sur les réseaux sociaux, a été condamné à près de cinq ans de prison suivis de 36 mois de liberté surveillée le 8 septembre. Sa mère Lisa Marie Eisenhart, 59 ans, a été condamnée à plus de deux ans de prison suivis de 36 mois de liberté surveillée. Ils ont chacun été condamnés à payer 2 000 dollars de dédommagement.

Ils ont été reconnus coupables plus tôt cette année pour entrave et complot, et Munchel – qui était armé d’un Taser – a également été reconnu coupable de conduite désordonnée ou perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint avec une arme mortelle ou dangereuse et de possession non autorisée d’un objet mortel ou dangereux. arme dangereuse sur le terrain du Capitole.

Des photos et des vidéos ont montré Munchel portant des menottes en plastique de type fermeture éclair qu’ils auraient volées dans un placard du Capitole. « Cravates zippées ! Je dois m’en procurer quelques-uns, mère ******* », peut-on entendre Munchel dans des séquences vidéo.

Alors qu’ils se dirigeaient vers la galerie du Sénat, tandis que Munchel criait « Je veux ce putain de marteau », les deux hommes se demandaient à haute voix où étaient passés les « traîtres » et les « lâches » qui avaient évacué la chambre. Le ministère américain de la Justice a déclaré que les deux hommes recherchaient « des otages potentiels ».

Le téléphone portable de Munchel, monté à l’extérieur de sa veste tactique, a enregistré une vidéo de près d’une heure de son approche et de son séjour à l’intérieur du Capitole, que les procureurs ont utilisée comme preuve contre eux.

« Nous allons directement dans une prison fédérale si nous y allons avec des armes », a déclaré Eisenhart à Munchel, selon les archives judiciaires.

Lisa Marie Eisenhart, à gauche, et Eric Munchel (PA)

Eisenhart – qui portait un Donald Trump– soutenant le bonnet « Keep America Great Again » – et son fils s’étaient « préparés à la violence » le 6 janvier 2021 et « avaient projeté leur volonté de s’y engager » alors que les législateurs se réunissaient pour certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020 que M. Trump avait perdue. , selon les procureurs.

Ils ont également « ouvertement déclaré à un journaliste que leur intention en prenant d’assaut et en entrant dans le Capitole était d’intimider le Congrès », ont écrit les procureurs dans les dossiers judiciaires.

« A quoi sert l’Amérique ? » Eisenhart a déclaré à un journaliste avec Le Times de Londres le 7 janvier 2021. « Je préfère mourir en tant que femme de 57 ans plutôt que de vivre sous l’oppression. Je préfère mourir et je préfère me battre.

« À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, d’une revanche à l’horizon et de nombreuses voix fortes dans les médias et en ligne qui continuent de semer la discorde et la méfiance, la possibilité d’une répétition du 6 janvier se profile de manière inquiétante », ont écrit les procureurs.

Les peines imposées par le juge du tribunal de district américain Royce C Lamberth interviennent quelques jours après que cinq membres du groupe néo-fasciste Garçons fiers gang a reçu certains des les peines de prison les plus longues à ce jour parmi les centaines de personnes inculpées en lien avec l’attaque.

Enrique Tarrio, désormais ancien leader des Proud Boys, était condamné à 22 ans de prison après qu’un jury l’a déclaré coupable, ainsi que trois autres membres du groupe, de complot séditieux, parmi un certain nombre d’autres crimes liés à leur planification et à leurs actions le 6 janvier. Émeute au Capitole accusés.

Plus de 1 100 personnes ont été arrêtées et inculpées pour des crimes liés à l’assaut contre le Congrès.