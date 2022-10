Le Twitter pakistanais s’est effondré sur l’absence de balle “controversée” à Virat Kohli

Le match Inde vs Pakistan lors de la Coupe du monde T20 au MCG en était un pour les âges. Poursuivant les 160 du Pakistan, Virat Kohli a ramené l’équation à 16 points dans le dernier over après avoir frappé Haris Rauf pour deux six outrageux consécutifs sur les deux dernières balles de l’avant-dernier over. Le tireur du bras gauche Mohammad Nawaz s’est vu confier la tâche de défendre 16 points. Dès la première livraison, il a fait sortir Hardik Pandya. DK était le prochain homme à entrer et il a joyeusement pris un simple et a ramené le Kohli en forme sur la grève.

15 sur 4 étaient exigés par l’Inde. Le joueur de 33 ans s’est précipité pour deux alors que l’équation se réduisait à 13 sur 3. Puis quelque chose d’inattendu s’est produit. Kohli a frappé une balle taille haute pour un six et a immédiatement regardé l’arbitre. Les arbitres sur le terrain l’ont qualifié de non-balle et le skipper pakistanais Babar Azam était livide. Les fonctionnaires ont décidé de ne pas monter à l’étage et la demande était de 6 sur 3 maintenant.

Un large plus tard, et avec le coup franc toujours en jeu, Nawaz a battu Kohli. Réalisant qu’il s’agissait d’un coup franc, Kohli a complété trois points qui ont ensuite été jugés comme trois byes. 2 sur 2 ont été nécessaires lorsque Karthik a trébuché hors de son pli et un alerte Mohammad Rizwan a complété un souchement propre. Ravichandran Ashwin est sorti. Ashwin est resté impassible car la première balle qu’il a affrontée était large. 1 en 1 était nécessaire et Ashwin a récupéré Nawaz au milieu pour une limite. L’Inde a gagné. Kohli était visiblement émotif et c’est compréhensible. La pirogue indienne était sur ses pieds. Kohli a qualifié ses manches de 82 invaincus de son meilleur à ce jour, et les fans de cricket sur Twitter se déchaînent. Les célébrations de Diwali sont en cours.

Mais.

Les gens au Pakistan n’étaient pas contents. Le touch-and-go no ball, qui a renversé le match, leur a fait du mal, disent-ils.

Ils se rendent sur Twitter et déclarent qu’ils ont été privés d’une victoire.

Bien joué le Pakistan. Félicitations à l’équipe indienne.

Mais ce n’était pas un no ball. Ne décidons pas les matchs de cette façon. – Taimur Khan Jhagra (@Jhagra) 23 octobre 2022

Babar doit venir très fort dans le presseur pour qu’il n’y ait pas de balle, puis 3 s’enfuient du bowling. C’est un putain de vol. —Hassan Cheema (@Gotoxytop1) 23 octobre 2022

Kohli a fait pression sur l’arbitre pour qu’il donne un non-balle. C’est une connerie de haut niveau. — Haider Abbasi (@HaiderKAbbasi) 23 octobre 2022

L’Inde a gagné en trichant comme d’habitude. Le premier arbitre n’a pas donné le ballon mais quand #ViratKohli lui a demandé que c’était une balle non, puis l’arbitre a dit oui, monsieur, c’est une balle non. C’est dommage!#Melbourne#PakVsInd#PakistanVsInde pic.twitter.com/xay7ekSM8t – Siraj Khan (@SirajK08) 23 octobre 2022

Aucune balle donnée par l’arbitre lorsque Batsman a demandé à un arbitre. 🙃🙂 #IndvPak pic.twitter.com/xAbLD1z4pC — Sherlock ESPRIT 🔥 (@ Dreamerdude12) 23 octobre 2022

Ce n’était pas un bal du Non. C’est ça!! pic.twitter.com/yL0IIXOYI8 – Tehseen Qasim (@Tehseenqasim) 23 octobre 2022

Le grand batteur Sachin Tendulkar a fait l’éloge de l’ancien skipper indien Virat Kohli pour son coup gagnant de 82 points * contre son rival pakistanais lors de la Coupe du monde T20 2022.

Tendulkar s’est rendu sur Twitter et a félicité Kohli pour ses efforts au Melbourne Cricket Ground. Le Master Blaster a déclaré que c’était la meilleure manche de Kohli de sa vie. Il a également écrit sur les six sensationnels de Kohli sur la cinquième balle de l’avant-dernière par Haris Rauf.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici