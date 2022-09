Le Twitter pakistanais s’est effondré lors d’un match acharné contre l’Afghanistan et nous sommes là pour ça

Le Pakistan s’est échappé de justesse lors de la Coupe d’Asie contre l’Afghanistan mercredi, où les hommes de Babar Azam ont arraché une victoire palpitante des mâchoires de la défaite. Avec 11 points nécessaires pour la finale et 119/9 sur le tableau de bord, Naseem Shah s’est vu offrir deux lancers juteux et il les a fumés pendant six consécutives pour envoyer le vestiaire pakistanais dans des célébrations sauvages. Auparavant, l’Afghanistan était limité à un par 129/8 inférieur, mais ce sont leurs quilleurs qui les ont maintenus dans la chasse jusqu’à la toute dernière fois, mais Shah avait des plans différents.

Les supporters pakistanais ont traversé une série d’émotions au cours du match et leurs commentaires en direct, un genre à part entière, sur le site de microblogging Twitter, ont rendu le concours encore meilleur.

itni si umar mai tension artérielle ka mareez hogaya hun kya museebat hai – nma (@namaloomafraaad) 7 septembre 2022

ajeeb psycho team hai jeeta hua match phansati hai phir phansa hua match jita deti hai 30-35 saal hogaye hain kisi ke samajh mai salut nahi arahi – nma (@namaloomafraaad) 7 septembre 2022

batteurs pakistanais toutes les 5 minutes : pic.twitter.com/QUH5hYIfCK – haseeni (@ahmedrana619) 7 septembre 2022

pakistan cricket team est une expérience sociale sur la douleur, le stress et la dépression qu’un être humain peut tolérer. — hamza (@halalberi) 7 septembre 2022

BREAKING: bharat kal afghanistan se bilawaja match khele ga – nma (@namaloomafraaad) 7 septembre 2022

Inde vs AFG demain pic.twitter.com/4kQeB8bZhq – s ♡ (@xosoh) 7 septembre 2022

Je ne vois aucune différence 🇵🇰 pic.twitter.com/Du82YWOyOI – Introvertinnit (@mashhoodahmed25) 7 septembre 2022

C’EST MIEUX QUE LA DROGUE JEREMY https://t.co/Ffrs2ts0Pm – s ♡ (@xosoh) 7 septembre 2022

naseem ke dono chakkay glucose mai ghol ke mujhe goutte à goutte laga do bp tou normal ho – nma (@namaloomafraaad) 7 septembre 2022

Le Pakistan a également réussi à faire d’une pierre deux coups alors que l’Inde et l’Afghanistan sont éliminés de la Coupe d’Asie. Avec cela, le Pakistan et le Sri Lanka se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Asie 2022 et s’affronteront pour le titre dimanche 11 septembre. L’Inde, les champions en titre, et l’Afghanistan ont leur affrontement demain, jeudi, qui sera une affaire discrète pour les équipes ainsi que leurs fans.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici