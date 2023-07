Le Twitter officiel de la MLS confond Arbeloa avec Busquets dans l’annonce ; Réponses à leur dérapage

Les annonces des joueurs ont généralement certaines des cartes les mieux produites, accompagnées de graphismes élégants et d’une écriture fluide. Ou à tout le moins, ils réussissent deux choses : le nom du joueur et sa photo.

Ainsi, lorsque la MLS s’est rendue sur Twitter pour annoncer l’annonce du célèbre vétéran de Barcelone et d’Espagne Sergio Busquets et a mélangé la photo de lui avec Alvaro Arbeloa de leur campagne gagnante de la Coupe du monde, on peut imaginer l’embarras qui a suivi.

Dans une tournure maladroite des événements, MLS a rapidement modifié le message et a continué à s’approprier l’erreur en publiant hilarante sur leur snafu.

Après l’ancien coéquipier de Barcelone Lionel Messi à Miami, Busquets est l’un des plus grands joueurs à passer en MLS.

L’ancre du milieu de terrain a passé la meilleure des 15 années avec les Blaugrana, où il a consolidé son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs de tous les temps. Au cours de son mandat, il a continué à accumuler les trophées dans une carrière avec Barcelone qui a duré plus de 700 apparitions et a remporté 32 trophées dont 9 titres de la Liga, 7 titres de la Copa del Rey et 3 ligues des champions de l’UEFA.

Cependant, toute cette histoire ne l’a pas empêché d’être confondu avec son ancien coéquipier international dans une erreur que la ligue pourrait avoir du mal à vivre.

Busquets rejoint désormais les rangs de l’ancien coéquipier Lionel Messi à Miami. Il entretient également une relation solide avec l’entraîneur récemment engagé de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, l’ancien directeur de Barcelone pour la saison 2013-14 qui avait également un lien solide avec Messi.

« Je suis ravi d’accueillir Sergio Busquets à l’Inter Miami », a déclaré le propriétaire-gérant Jorge Mas dans un communiqué de presse. « Depuis le premier jour, nous nous sommes efforcés d’amener les meilleurs joueurs du monde. Le répertoire de Sergio parle de lui-même.

Busquets a déclaré dans un communiqué de presse : « C’est une opportunité spéciale et passionnante que je suis très heureux de saisir. J’attends avec impatience cette prochaine étape de ma carrière avec l’Inter Miami.