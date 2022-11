Le Twitter d’Elon Musk est une étude de cas sur la façon de ne pas licencier des gens

Les licenciements arrivent dans la Silicon Valley, et les entreprises technologiques feraient mieux de s’améliorer si elles veulent éviter d’aggraver une mauvaise situation.

La semaine dernière, Twitter a licencié la moitié de ses effectifs. Stripe a licencié 14 %. Maintenant, Meta se préparerait à licencier des milliers de travailleurs – les premières réductions d’effectifs majeures en près de 20 ans d’existence de l’entreprise. Il pourrait bientôt y avoir des licenciements pour la première fois dans d’autres entreprises technologiques alors qu’elles font face à la chute des ventes de publicités et à d’autres vents contraires à l’échelle de l’économie, comme l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Cependant, la façon dont ils procèdent à ces licenciements n’affectera pas seulement leur performance financière actuelle, mais pourrait avoir des effets à long terme sur le succès de ces entreprises.

Dans tous les cas, il vaut mieux être un Stripe, qui a reçu des éloges pour avoir procédé à des licenciements humanitaires, qu’un Twitter, qui ne l’a décidément pas fait.

Les licenciements humanitaires, disent les experts, sont ceux qui sont aussi petits que possible et ne sont effectués qu’en dernier recours. Ils sont communiqués clairement et menés avec respect. Ils sont également conscients des sentiments et de la charge de travail de ceux qui restent.

En d’autres termes, ils sont exactement le contraire de ce qu’Elon Musk a fait sur Twitter la semaine dernière.

Les licenciements chez Twitter ont commencé au milieu de la nuit, après une semaine de peur, d’incertitude et d’heures folles. Bon nombre des quelque 3 700 personnes qui ont été licenciées ne l’ont pas appris par Musk ou même par un responsable. Au lieu de cela, ils ont appris leur licenciement lorsqu’ils ne pouvaient pas se connecter au courrier électronique de leur entreprise.

Idéalement, les licenciements sont effectués individuellement et en personne, selon Liz Petersen, responsable du centre de connaissances de la Society for Human Resources Management. Si ce n’est pas possible, la meilleure option suivante serait la vidéo, suivie d’un appel téléphonique. Le courrier électronique est «l’option de niveau le plus bas». De toute évidence, les réunions individuelles sont plus difficiles à organiser lorsque vous licenciez la moitié de l’entreprise.

Même ceux qui ont fait la coupe sur Twitter étaient embourbés dans la peur et la confusion. Au lieu de communiquer avec la direction, les employés ont envoyé un ping à leurs collègues sur Slack pour voir qui répondrait, en ajoutant leurs noms à un document Google. Certains employés qui sont restés dans l’entreprise ont déclaré aux journalistes qu’ils auraient souhaité être licenciés.

Les travailleurs poursuivent déjà Twitter pour avoir enfreint le droit du travail en ne leur donnant pas un préavis suffisant, bien qu’il semble que l’entreprise les paie pour une période de non-travail de deux mois pour éviter le procès. Les annonceurs, craignant que la société ait supprimé plusieurs rôles importants de modération de contenu, ont suspendu leurs dépenses, qui représentent au total 90% des revenus de Twitter.

“Il existe une manière gentille et respectueuse de laisser partir un employé, et j’ai l’impression que ce dernier tour n’était ni l’un ni l’autre”, a déclaré Brooks E. Scott, coach exécutif et PDG de Merging Path, à Recode. « Vous avez des employés qui étaient là depuis des années. Ne leur devez-vous pas au moins un appel téléphonique ou un zoom ou quelque chose ? »

Il a ajouté : “Les gens se souviennent de ces choses sur la culture d’une entreprise.”

C’était certainement loin des licenciements de la semaine dernière chez Stripe.

Là, le PDG a écrit une lettre à l’échelle de l’entreprise, expliquant pourquoi ils licenciaient 14% de l’entreprise, et a contacté individuellement les employés concernés par la suite. Le PDG Patrick Collison a blâmé l’environnement économique plus large, mais aussi lui-même, pour avoir sur-embauché et augmenté trop rapidement les coûts d’exploitation. Il a exprimé ce qui semblait être une véritable tristesse de perdre des employés et a déclaré qu’ils avaient créé un compte de messagerie pour les anciens afin qu’ils puissent rester au courant de l’entreprise. Surtout, il a expliqué comment l’entreprise s’occuperait des employés sortants (une indemnité de départ de 14 semaines a certainement contribué à atténuer le coup).

La situation sur Twitter pourrait être une anomalie puisqu’elle inclut Musk, mais ses décisions ont néanmoins des effets en cascade pour son entreprise.

Si vous devez licencier des gens, il est préférable de le faire avec autant de compassion que possible, selon Robin Erickson, vice-président du capital humain au Conference Board, qui étudie le comportement des entreprises en temps de crise. Mais il vaut mieux ne licencier personne du tout. Elle dit que les économies réalisées grâce aux licenciements sont souvent à courte vue et aident rarement la performance financière d’une entreprise au-delà d’un quart ou deux. Ils entraînent également un certain nombre de résultats négatifs tels que la perte de mémoire institutionnelle, de productivité et de moral. Les licenciements peuvent également conduire à l’épuisement professionnel, car les employés restants prennent le relais, ce qui à son tour entraînera le départ d’un plus grand nombre de personnes. Les employés de Twitter ont déjà signalé des charges de travail insensées pour compenser tous les licenciements et faire face aux nouveaux projets Musk.

Surtout, les licenciements – en particulier ceux qui sont mal faits – nuisent aux perspectives d’embauche futures d’une entreprise.

“Pourquoi quelqu’un voudrait-il aller travailler dans un endroit où il vient de maltraiter les gens?” dit Erickson. “Les organisations qui ont licencié des employés auront plus de mal à rebondir alors qu’elles essaient d’embaucher des employés.”

Twitter est susceptible de rencontrer ce problème tout de suite. Les licenciements ont été si mal pensés que l’entreprise a déjà contacté des dizaines d’anciens employés pour les réembaucher. Cela peut être difficile à vendre puisque ces employés ont encore des options.

Le taux de chômage des emplois technologiques est à un niveau particulièrement bas de 2,2%, selon la dernière analyse de CompTIA des données du Bureau of Labor Statistics, et le secteur continue de croître. En dehors du secteur de la technologie, le marché de l’embauche reste également solide : les employeurs ont créé un nombre inattendu de 260 000 emplois le mois dernier. Les experts qualifient le ralentissement économique de « récession de l’emploi », car il n’a pas encore semblé affecter les emplois.

Bien que des licenciements se produisent certainement, ils ne font pas encore une grande brèche dans ce qui est par ailleurs un marché du travail sain.

Dans de nombreux cas, les employeurs répugnent à licencier des personnes car il était si difficile de les embaucher au départ. Les entreprises qui ont procédé à des licenciements massifs au début de la pandémie ont été handicapées à mesure que l’économie revenait en ligne. Les licenciements très médiatisés et la situation instable de Twitter ne vont pas en faire un endroit attrayant pour les employés.

Les entreprises de la Silicon Valley ne seront pas toujours confrontées à un ralentissement économique, mais leur comportement actuel affectera leur capacité à se développer lorsque l’économie ira mieux.