Le Twitter d’Elon Musk est la plateforme de médias sociaux la plus antisémite : rapport

Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Bien qu’il fasse régulièrement la promotion et s’engage dans des théories du complot antisémites sur sa plateforme X (anciennement connue sous le nom de Twitter), Elon Musk aimerait que vous sachiez qu’il ne déteste pas les Juifs, merci beaucoup. Lundi, il a débuté sa tournée I <3 Jewish People avec une visite au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, où il a réussi à montrer un regard de sobre introspection aux photographes présents (bien que le fait qu'il ait perché son enfant sur ses épaules comme s'ils regardaient les majorettes lors d'un défilé du Memorial Day, ce qui dénature quelque peu cette expression).

Musk a ensuite fait une apparition lors d’une conférence à Varsovie, déclarant au commentateur conservateur Ben Shapiro que selon des « audits extérieurs », X a « le moins d’antisémitisme » par rapport aux autres plateformes de médias sociaux. De plus, il aimerait que vous sachiez qu’il a des amis juifs. Beaucoup d’entre eux! Et qu’il est «aspirationnellement juif.» Heureux presque-Tou Bichevattout le monde!

Malheureusement pour Musk, il y a un bon nombre de Juifs sur X – dont beaucoup, sinon la plupart, savent lire, et ont donc une idée de l’ampleur de l’antisémitisme sur la plateforme. En effet, un récent rapport du traqueur d’antisémitisme en ligne Cyberwell, qui s’est concentré spécifiquement sur le contenu engagé dans le « déni et la distorsion des événements du 7 octobre », a déterminé celui des cinq grandes plateformes de médias sociaux (X, TikTok, Instagram, Facebook , et YouTube), X était de loin le fournisseur le plus important de ce type de contenu. Selon le rapport, X était responsable de 47,3 % des 313 publications antisémites de son ensemble de données, soit deux fois plus que Facebook, qui était responsable de 22 % des publications analysées dans le rapport. En outre, le rapport révèle que X avait le taux de retrait le plus bas de toutes les plateformes, X ne supprimant que 2 % des messages signalés pour violation de ses directives sur le déni d’événements violents.

Le rapport Cyberwell n’a pas suivi la rhétorique antisémite en général – en particulier, il s’est concentré sur le contenu minimisant ou diffusant des informations erronées liées aux événements du 7 octobre, c’est-à-dire au massacre mené par le Hamas qui a abouti à la décès d’environ 1 200 Juifs israéliens. Le massacre, qui a été largement considéré comme le massacre de Juifs le plus meurtrier depuis l’Holocauste, a incité Israël à lancer une offensive brutale dans la bande de Gaza, qui a jusqu’à présent fait plus de 25 000 morts Palestiniens.

Choix de l’éditeur

Le rapport Cyberwell n’a pas pris en compte les messages antisémites généraux, ni les phrases spécifiques que certains ont qualifiées d’antisémites ; il s’est plutôt concentré sur trois des récits les plus courants associés au négationnisme du 7 octobre, qu’il qualifie de « recyclage du même mécanisme de négation qui a été utilisé contre les Juifs après l’Holocauste ». Ces récits incluent des réfutations de rapports faisant état de violences sexuelles commises par le Hamas (qui représentait 38,66 pour cent des messages analysés) ; la théorie du complot selon laquelle Israël serait lui-même responsable du massacre (36,7 %) ; et la fausse idée selon laquelle Israël a profité du massacre d’une manière ou d’une autre (5,11 %).

En théorie, les directives de la communauté X interdire “un contenu qui nie qu’un meurtre de masse ou d’autres événements faisant de nombreuses victimes aient eu lieu, où nous pouvons vérifier que l’événement s’est produit.” (La plateforme n’a pas répondu à Pierre roulantedemande de commentaires.) Pourtant, Musk a exprimé à plusieurs reprises que sa politique préférée était «la liberté d’expression, pas la liberté d’atteindre», ce qui signifie que l’approche de la plate-forme concernant ce type de contenu consiste à le désamplifier, en s’appuyant sur la fonctionnalité de notes de la communauté afin que les utilisateurs puissent vérifier les informations en temps réel. “Je pense qu’en fin de compte, la liberté d’expression l’emporte, dans la mesure où si quelqu’un dit quelque chose de faux, en particulier sur notre plateforme, vous pouvez alors y répondre par une correction”, a déclaré Musk dans l’entretien avec Shapiro lundi.

Mais dans une interview avec Pierre roulante, Tal-Or Cohen Montemayor, fondateur et PDG de Cyberwell, affirme que X ne parvient pas à appliquer ses propres politiques concernant le déni du 7 octobre. Bien qu’elle affirme que le rapport révèle que X désamplifiera un tel contenu s’il est publié par des influenceurs de niveau inférieur, cela ne s’applique pas aux abonnés vérifiés sur la plateforme avec de grandes plateformes. “[X has] « C’est la plus grande partie du déni et de la distorsion du 7 octobre, et c’est presque intentionnel, car ils ne supprimeront pas ce type de contenu », dit-elle. “Mais ce qui nous a vraiment alarmés, c’est qu’ils n’appliquent pas non plus leurs propres politiques d’étiquetage et de désamplification.”

En rapport

Notamment, le rapport révèle qu’en plus d’héberger le contenu le plus dénaliste du 7 octobre de toutes les plateformes, et de supprimer le moins ce contenu, ces publications sur X ont suscité le plus d’engagement, accumulant 17,8 millions de vues sur les 25 millions. vues accumulées par les 313 publications de son ensemble de données. Montemayor attribue cela à la fois au manque d’application cohérente de la politique sur X et à l’environnement chaotique de l’information dans les jours qui ont suivi le massacre du Hamas. “Octobre. 7 présente un défi pour les plateformes de médias sociaux, car elles le traitaient comme une situation émergente qui serait soumise à une vérification des faits par un tiers », dit-elle. « Je pourrais presque dire que c’était légitime, peut-être au cours du premier mois environ de la guerre, lorsque les choses se déroulaient et que les informations sortaient. Mais maintenant, il y a juste une campagne ouverte pour tenter de dire à des millions de personnes que cela n’est jamais arrivé.»

Au cours des derniers mois, Musk a suscité de vives critiques pour avoir utilisé sa plateforme pour dialoguer avec des théoriciens du complot antisémites et promouvoir leur contenu. Plus particulièrement, en novembre, il a approuvé la théorie du Grand Remplacement, un trope antisémite accusant le peuple juif de promouvoir la « haine contre les Blancs », en répondant : « Vous avez dit la vraie vérité » à un utilisateur faisant la promotion de la théorie. Le tweet a suscité une vague de critiques de la part d’organisations comme l’Anti-Defamation League (ADL), ainsi qu’un exode d’annonceurs tels qu’Apple et Disney de la plateforme.

Dans les mois qui ont suivi, Musk s’est lancé dans une campagne individuelle pour prouver qu’il n’est pas, en fait, antisémite, dont le point culminant a été marqué par sa visite à Auschwitz en début de semaine. Il a également condamné l’utilisation d’expressions perçues par certains comme antisémites, comme le slogan pro-palestinien « du fleuve à la mer », le qualifiant d’appel au génocide, une démarche qui a été applaudie par certains partisans de Israël mais fortement critiqué par ceux de gauche, ainsi que par les défenseurs de la liberté d’expression.

Pour être honnête, le rapport le plus récent de Cyberwell présente un ensemble de données multiplateformes relativement restreint, ainsi que des critères assez spécifiques pour ce qui constitue un discours de haine antisémite. Mais cela illustre aussi l’ampleur du problème : le rapport ne représente qu’une petite partie du contenu virulemment antisémite sur X, avec des précédents analyses constatant une augmentation de près de 1 000 % du contenu anti-juif sur la plateforme dans les mois qui ont suivi le 7 octobre. La prépondérance des viles théories du complot antisémites sur son site Web, comme celles qui sont devenues virales au début du mois à la suite d’un article d’actualité local sur Chabad. Les Juifs creusant un tunnel sous une synagogue à Brooklyn semblent saper bon nombre des efforts apparents de Musk pour prouver sa bonne foi pro-juive.

“Je pense que tout processus personnel qu’Elon Musk traverse en matière d’antisémitisme et de déclarations publiques qu’il fait devrait être soutenu par une meilleure application de sa politique”, a déclaré Montemayor. “Et je pense qu’il y a aussi un antisémitisme tellement flagrant sur toutes les plateformes de médias sociaux que ‘du fleuve à la mer’ est probablement le moindre de nos problèmes.”