Le Twitter d’Elon Musk entre dans sa nouvelle phase chaotique de coches multicolores

Cela a pris plusieurs semaines de plus que prévu, mais il semble que le système de vérification payante d’Elon Musk ait commencé à se déployer pour de vrai cette fois. Certains utilisateurs peuvent accéder à leurs paramètres et payer 8 $ ou 11 $ par mois pour s’inscrire à Twitter Blue, ce qui leur donne une coche bleue, la possibilité de modifier des messages et quelques autres avantages, dont la plupart sont encore dans le ” coming soon » : moins de publicités, la possibilité de publier des vidéos plus longues et vos tweets seront amplifiés par rapport à ceux des masses non lavées et sans contrôle.

Le changement a été controversé, principalement parce qu’il vide de sens l’objectif initial des chèques bleus et de la vérification. Ces chèques bleus ont été distribués aux utilisateurs Twitter jugés notables d’une manière ou d’une autre ou qui risquaient d’être usurpés, comme des célébrités, des marques et (à la grande consternation de beaucoup à droite) des journalistes. Dans quelques mois, la seule chose que les coches bleues vous diront, c’est que quelqu’un en a payé un.

Mais ce n’est pas tout! Vous avez probablement remarqué que les coches bleues apposées sur certains comptes Twitter ont commencé à changer. Certains sont devenus une couleur entièrement différente. D’autres sont maintenant décrits comme remarquables de manière ambiguë. Et, si les plans de Musk fonctionnent, vous verrez beaucoup plus de coches bleues à l’avenir. Vous ne saurez tout simplement pas qui est réellement derrière eux.

Si vous avez des questions sur tout cela, nous avons quelques réponses.

Pourquoi certaines coches sont-elles dorées ?

Inutile de faire vérifier vos yeux : Certaines coches ont en effet changé de couleur. Lorsque Musk a tenté pour la première fois de publier son point de vue sur Twitter Blue, les choses ne se sont pas bien passées. Cela était principalement dû au fait que Twitter Blue n’avait aucun moyen réel de vérifier l’identité des comptes qui s’y inscrivaient, car Musk ne semblait pas voir pourquoi. Il a sous-traité une partie de ce travail à l’App Store, estimant que parce que les gens devaient avoir un compte App Store pour obtenir Twitter Blue – et parce qu’ils paieraient pour cela – cela suffirait comme système de vérification et comme moyen de dissuasion pour les trolls.

Ce n’était pas. Twitter a rapidement été inondé de tweets de comptes apparemment réels et vérifiés avec des coches bleues disant qu’ils allaient faire des choses comme demander un échange à leur équipe NBA (comme l’a fait un compte LeBron James faux mais vérifié), donner gratuitement des médicaments contre le diabète (comme l’a fait un compte Eli Lilly faux mais vérifié), ou simplement en faisant en sorte que leur mascotte retourne ses clients fidèles (comme l’a fait un compte Nintendo faux mais vérifié). Le squelette d’employés de Twitter restant après les suppressions d’emplois de Musk n’a pas pu gérer l’assaut des contrefaçons, et certains tweets ont duré des heures. Les marques, dont les publicités représentent la grande majorité des revenus de Twitter, n’aimaient pas cela.

Pour essayer d’empêcher que cela ne se reproduise, Twitter a maintenant transformé les coches bleues que les entreprises avaient auparavant en coches dorées. Si vous accédez au profil du compte et cliquez sur la coche dorée, une boîte apparaîtra indiquant que le compte “est vérifié car il s’agit d’une entreprise officielle sur Twitter”. Alors maintenant, si vous voyez un compte à coche bleue tweeter qu’il rend l’insuline gratuite, vous saurez sûrement que ce n’est pas le vrai compte Eli Lilly qui promet cela parce que le vrai compte Eli Lilly a une coche dorée. Et puis le stock d’Eli Lilly ne baissera plus. Droit?

Qu’arrive-t-il aux coches bleues qui ne deviennent pas dorées ?

Les coches sur les comptes qui ne sont pas des entreprises officielles resteront bleues, deviendront grises ou disparaîtront. Les comptes du gouvernement recevront une coche grise à un moment donné dans le futur proche. Les coches bleues “héritées” sont maintenant décrites comme “peuvent être notables ou non”. Musc aussi dit que les anciens comptes devront éventuellement payer ou qu’ils perdront leurs coches “dans quelques mois”.

Ainsi, pendant quelques mois, certains des chèques bleus que vous verrez appartiendront à des personnes qui les ont payés et d’autres appartiendront à des personnes qui ne l’ont pas fait, mais qui sont notables. Ou pas notable.

Attendez, ce n’est pas arrivé il y a un mois ?

Musk avait de grands projets pour lancer Twitter Blue dès le 7 novembre, mais a fini par devoir le retarder de quelques jours. Quand il a finalement été publié, un chaos entièrement prévisible s’est ensuivi avec les comptes faux mais vérifiés. Cela a fait de Twitter le plus amusant depuis un moment, tant que vous n’étiez pas l’un des comptes dont l’identité était usurpée ou que vous n’aviez pas de stock dans une marque qui l’était. Musk a alors dû faire reculer son bien-aimé Twitter Blue. Après plusieurs retards, il est enfin de retour.

Comment Twitter s’assure-t-il que le chaos ne s’ensuivra pas cette fois ?

Les coches dorées sont censées aider les gens à savoir quels comptes sont des “entreprises officielles” et lesquels ne le sont pas. Nous verrons si cela fonctionne bien. Au cours des prochains jours, voire des semaines ou des mois, les gens associeront toujours les coches bleues aux choses officielles et les coches dorées et grises à rien.

Heureusement, cependant, il existe quelques garanties supplémentaires en place. D’après Musk, quelqu’un vérifiera manuellement chaque compte avant de le cocher, et le chèque sera temporairement supprimé s’il change de nom jusqu’à ce qu’il puisse être vérifié à nouveau. C’est pour empêcher les gens d’obtenir leurs chèques et de changer immédiatement leur nom pour une autre société pharmaceutique qui vend de l’insuline ou Sonic the Hedgehog qui nous fait la lune ou autre.

Pourquoi le prix est-il différent sur le site Web et sur l’App Store ?

Musk avait initialement déclaré que Twitter Blue coûterait 20 $ par mois. Ensuite, le célèbre auteur Stephen King a déclaré que c’était trop cher, alors Musk l’a changé à 8 $ (techniquement 7,99 $ puisque, à l’époque, la mise à niveau n’était disponible que via l’App Store, ce qui oblige les développeurs à utiliser des prix se terminant par .99). Avant que Musk n’essaie de déployer à nouveau Twitter Blue, il s’est rendu compte qu’Apple prélève un pourcentage des frais d’abonnement sur le dessus de l’argent qui lui reviendrait autrement. Cela a enragé Musk, qui a lancé un tweet de deux jours où il s’est plaint sur les frais de l’App Store et aussi revendiqué (faussement, il s’est avéré) qu’Apple menaçait de supprimer complètement Twitter de l’App Store. Musk a ensuite fait un voyage à Le siège social d’Apple (à l’invitation du PDG Tim Cook, a-t-il dit) et se sentait mieux.

Il a également augmenté le prix des abonnements Twitter Blue achetés via l’App Store à 11 $. Si cela vous semble trop élevé, les abonnements Twitter Blue peuvent également être achetés via le site Web de Twitter au prix ajusté par Stephen-King de 8 $ (plus taxes, le cas échéant).

J’ai un téléphone Android. Où est mon Twitter bleu ? 🙁

Vous ne pouvez pas encore vous abonner à Twitter Blue via l’application Android, mais vous pouvez toujours vous abonner via le site Web. La capacité d’abonnement à l’application Android sera probablement bientôt disponible. Tout comme Twitter Blue pour les pays qui ne sont actuellement pas pris en charge par celui-ci, soi-disant. Le déploiement de Twitter Blue a été assez chaotique jusqu’à présent, alors qui sait même.

Pourquoi devrais-je payer pour cela ?

Nous verrons combien de personnes sont prêtes à payer. Musk pense clairement que c’est suffisant pour en faire une bonne partie des revenus de Twitter quand tout est dit et fait. Il faudra peut-être le faire maintenant, car Musk a effrayé de nombreux annonceurs de Twitter avec ses bouffonneries. Mais il a un long chemin à parcourir. Le chiffre d’affaires de Twitter était de 5,1 milliards de dollars en 2021, soit l’équivalent d’environ 53 125 000 abonnés Twitter Blue.