Le Twitter d’Elon Musk à la croisée des chemins

Le discours n’a jamais été si courtois sur Twitter. Les voix les plus fortes ont souvent noyé des prises plus douces et plus nuancées. Après tout, il est beaucoup plus facile de tweeter avec rage contre un ennemi perçu que de chercher un terrain d’entente, que l’argument porte sur les enfants transgenres ou le baseball.

Dans le chaos qui a enveloppé Twitter la plate-forme – et Twitter la société – depuis qu’Elon Musk a pris le relais, il est devenu clair que cela ne changera pas de si tôt. En fait, il est probable que la situation s’aggrave avant de s’améliorer – si elle s’améliore du tout.

Musk, avec son groupe de fidèles de l’industrie technologique, est arrivé sur Twitter il y a un peu plus d’une semaine, prêt à démolir le nid de l’oiseau bleu et à le reconstruire dans sa vision à une vitesse vertigineuse. Il a rapidement licencié les cadres supérieurs et le conseil d’administration, s’est installé comme seul directeur de l’entreprise (pour l’instant) et s’est déclaré “Chief Twit”, puis “Twitter Complaint Hotline Operator” sur sa biographie.

Vendredi, il a commencé des licenciements massifs dans l’entreprise basée à San Francisco, licenciant environ la moitié de ses employés par e-mail pour la ramener à des niveaux d’effectifs jamais vus depuis 2014.

Pendant tout ce temps, il a continué à tweeter un mélange de mèmes grossiers, de demi-blagues, de lancements de fusées SpaceX et peut-être pas de plans pour Twitter qu’il semble travailler sur le site en temps réel. Après avoir lancé l’idée de facturer aux utilisateurs 20 $ par mois pour le « chèque bleu » et certaines fonctionnalités supplémentaires, par exemple, il a semblé le réduire rapidement dans un échange sur Twitter avec l’auteur Stephen King, qui a publié : « Si cela est institué, je Je suis parti comme Enron.”

“Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ?” Musk a répondu. Samedi, la société a annoncé un service d’abonnement pour 7,99 $ par mois qui permet à n’importe qui sur Twitter de payer des frais pour la coche “tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà”, ainsi que certaines fonctionnalités premium – pas encore disponibles – – comme faire passer leurs tweets au-dessus de ceux provenant de comptes sans chèque bleu. Il n’est pas clair quand la balise de vérification payante sera disponible. Il remplace ce qui était considéré comme un dispositif de sécurité conçu pour décourager les comptes contrefaits.

Le PDG milliardaire de Tesla s’est entretenu à plusieurs reprises avec des personnalités de droite appelant à des restrictions plus souples sur la haine et la désinformation. Il a reçu les félicitations de Dimitri Medvedev, le meilleur associé du président russe Vladimir Poutine, et a tweeté – puis supprimé – une théorie du complot sans fondement sur le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui a été attaqué chez lui.

Plus de trois douzaines d’organisations de défense des intérêts ont écrit une lettre ouverte aux 20 principaux annonceurs de Twitter, les appelant à s’engager à arrêter la publicité sur la plate-forme si Twitter sous Musk compromet la “sécurité de la marque” et sape la modération du contenu.

“Non seulement les extrémistes célèbrent la prise de contrôle de Twitter par Musk, mais ils y voient une nouvelle opportunité de publier le langage et les images les plus abusifs, harcelants et racistes. Cela inclut des menaces claires de violence contre les personnes avec lesquelles ils ne sont pas d’accord”, indique la lettre. .

L’un des premiers gestes de Musk a été de licencier la femme en charge de la confiance et de la sécurité sur la plate-forme, Vijaya Gadde. Mais il a gardé Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, et a pris des mesures pour rassurer les utilisateurs et les annonceurs sur le fait que le site ne se transformera pas en un “paysage infernal gratuit” comme certains le craignent.

Vendredi, il a tweeté que “le fort engagement de Twitter envers la modération du contenu reste absolument inchangé. En fait, nous avons en fait vu des discours haineux parfois cette semaine tomber (astérisque) en dessous (astérisque) de nos normes antérieures, contrairement à ce que vous pouvez lire dans le presse.” Un nombre croissant d’annonceurs suspendent néanmoins leurs dépenses sur Twitter pendant qu’ils réévaluent comment les changements de Musk pourraient augmenter le contenu répréhensible sur la plate-forme.

Musk a également rencontré des leaders des droits civiques “sur la façon dont Twitter continuera à lutter contre la haine et le harcèlement et à appliquer ses politiques d’intégrité électorale”, selon un tweet qu’il a envoyé le 1er novembre.

Mais les représentants de la communauté LGBTQ étaient notamment absents de la réunion, même si ses membres sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de crimes violents que ceux qui ne font pas partie de ces communautés. Twitter n’a pas répondu à un message pour savoir si Musk prévoyait de rencontrer des groupes LGBTQ.

Le milliardaire mercuriel a déclaré qu’il ne prendrait pas de décisions majeures concernant le contenu ou la restauration de comptes interdits – comme celui de l’ancien président Donald Trump – avant de mettre en place un “conseil de modération du contenu” avec des points de vue divers. Le conseil, a-t-il ajouté plus tard, comprendra “la communauté des droits civiques et les groupes confrontés à la violence alimentée par la haine”. Mais les experts ont souligné que Twitter dispose déjà d’un conseil consultatif sur la confiance et la sécurité pour répondre aux questions de modération.

“Vraiment, je ne peux pas imaginer en quoi cela serait différent”, a déclaré Danielle Citron, professeure de droit à l’Université de Virginie qui siège au conseil et travaille avec Twitter depuis ses débuts en 2009 pour lutter contre les méfaits en ligne, tels que les menaces et le harcèlement. “Notre conseil a tout l’éventail des points de vue sur la liberté d’expression.”

Une certaine quantité de chaos est attendue après une prise de contrôle d’entreprise, tout comme les licenciements et les licenciements. Mais les plans sombres de Musk pour Twitter – en particulier ses politiques de modération de contenu, de désinformation et de discours de haine – sonnent l’alarme sur la direction que prend l’un des écosystèmes d’information les plus en vue au monde. Tout ce qui semble certain, c’est que pour l’instant, au moins, comme le dit Elon Musk, il en va de même pour Twitter.

“J’espère que la responsabilité et la maturité l’emporteront”, a déclaré Eddie Perez, un ancien chef d’équipe de l’intégrité civique de Twitter qui a quitté l’entreprise avant que Musk ne prenne le relais. “C’est une chose d’être un troll milliardaire sur Twitter et d’essayer de faire rire avec des mèmes et de se moquer. Vous êtes maintenant le propriétaire de Twitter et il y a un nouveau niveau de responsabilité.”

Pour l’instant, cependant, les mèmes semblent gagner. Cela concerne des experts comme Perez, qui craignent que Musk n’aille trop vite sans écouter les personnes qui ont travaillé pour améliorer la civilité sur la plate-forme et utilisent plutôt sa propre expérience insulaire comme l’un des utilisateurs les plus populaires de la plate-forme avec des millions de fans fanatiques qui saluent son chaque mouvement.

“Vous avez un seul milliardaire qui contrôle quelque chose d’aussi influent qu’une plate-forme de médias sociaux comme Twitter. Et vous avez des États-nations entiers (dont) les objectifs politiques sont hostiles aux nôtres, et ils essaient de créer le chaos et ils courtisent directement la faveur ” avec Musk, a déclaré Perez.

“Il n’y a tout simplement pas de monde dans lequel tout cela est normal”, a-t-il ajouté. “Cela devrait absolument nous préoccuper.”

Twitter n’a pas commencé comme un cloaque. Et même maintenant, il y a des poches de sous-groupes drôles, étranges et ringards sur la plate-forme qui restent quelque peu isolés de l’endroit désordonné et conflictuel qu’il peut sembler être si l’on suit trop d’agitateurs impétueux. Mais comme pour Facebook, l’essor de Twitter a également coïncidé avec une polarisation croissante et un déclin mesurable de la civilité en ligne aux États-Unis et au-delà.

“La grande compréhension qui s’est produite entre 2008 et 2012 est que la façon d’obtenir du terrain, la façon d’attirer l’attention sur n’importe quel média social, y compris Twitter, était d’utiliser un langage incendiaire – pour défier l’humanité fondamentale de l’opposition”, a déclaré Lee Rainie, directeur de la recherche sur Internet et la technologie au Pew Research Center.

Les choses ont continué à évoluer à l’approche et au passage de l’élection présidentielle américaine de 2016, et le nouveau président a consolidé sa réputation comme l’un des utilisateurs les plus incendiaires de Twitter. Après qu’il a été révélé que la Russie utilisait des plateformes de médias sociaux pour tenter d’influencer les élections aux États-Unis et dans d’autres pays, les plateformes elles-mêmes sont devenues des figures centrales du débat politique.

« Ont-ils trop de pouvoir ? Est-ce que leurs politiques de modération de contenu privilégient un côté ou un autre ? dit Rainie. “Les entreprises elles-mêmes se sont retrouvées au cœur des arguments les plus intenses de la culture. Et c’est donc l’environnement dans lequel Elon Musk entre maintenant.”

Et au-delà des fanfaronnades et de la personnalité démesurée, la propre description de Musk de son nouveau travail – “Twitter Complaint Hotline Operator” – pourrait s’avérer être son plus grand défi à ce jour.

——

AP Technology Writer Frank Bajak a contribué à cette histoire.