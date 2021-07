Le Twitter de la co-animatrice Michaela Okland dit que le podcasteur She Rates Dog a été tué dans un délit de fuite à Los Angeles

GEORGE : J’AI « FAIT LA DIFFÉRENCE » POUR LA COMMUNAUTÉ LGBTQ

« Mon espoir pour mon compte Twitter et SheRatesDogs the Podcast est de partager mes histoires et de donner aux personnes LGBTQ+ du monde entier l’impression qu’elles ne sont pas seules », a déclaré George.

« Les moments les plus gratifiants sont lorsque des membres de la communauté LGBTQ+ me contactent et me disent quelle différence j’ai fait dans leur vie. »