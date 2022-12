Le Twitter de Kanye West suspendu par Elon Musk – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : @CelebCandidly/ Ronflex / MEGA

Pour la deuxième fois en moins de deux mois, Kanye West a été expulsé de Twitter. Sa dernière suspension vient des mains du nouveau propriétaire de la plateforme, Elon Musk, qui a suspendu ‘Ye le soir du 1er décembre. Après qu’un utilisateur de Twitter ait supplié Elon de «réparer Kanye», le PDG a répondu: «J’ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau violé notre règle contre l’incitation à la violence. Le compte sera suspendu.”

J’ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau violé notre règle contre l’incitation à la violence. Le compte sera suspendu. – Elon Musk (@elonmusk) 2 décembre 2022

Elon n’a pas précisé le tweet exact qui a fait virer Kanye de Twitter. Cependant, plus tôt dans la soirée, le rappeur avait publié une “image modifiée de l’étoile de David avec une croix gammée à l’intérieur”, selon CNN. Ce tweet est venu quelques heures seulement après son apparition sur Alex Jones’ podcast et a craché plus de haine antisémite, y compris des déclarations sur la façon dont il aime Hitler et les nazis. Il avait déjà fait des commentaires antisémites similaires, ce qui l’a initialement banni de Twitter et d’Instagram en octobre (son compte Twitter a été rétabli par Elon à la mi-novembre avant d’être à nouveau suspendu).

En plus d’être suspendu des réseaux sociaux, Kanye a également perdu son partenariat avec Adidas en raison de ses propos haineux et insensibles. La marque a coupé les ponts avec lui fin octobre.

Les dernières tirades publiques de Kanye surviennent au milieu de son divorce avec Kim Kardashian en cours de finalisation. Kim a demandé le divorce en février 2021, et elle et Kanye ont été déclarés «légalement célibataires» un peu plus d’un an plus tard. Cependant, ils ne sont parvenus à un règlement de divorce qu’à la fin de novembre 2022. Kim a reçu 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants, mais elle et Kanye ont la garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants. Kanye a été repéré avec la fille du couple, Nord Ouestpeu de temps après la conclusion du règlement.

Cependant, il a confirmé en septembre que les enfants étaient sous la garde de Kim “80% du temps”. Au milieu de la première série de remarques antisémites de Kanye, Kim a publiquement montré son soutien au peuple juif et condamné l’antisémitisme. Elle n’a pas encore commenté publiquement sa dernière controverse.