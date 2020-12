Twitter a brièvement restreint les tweets électoraux contestés de Donald Trump et a désactivé tout type d’engagement des utilisateurs avec ces tweets, admettant plus tard qu’il avait limité «par inadvertance» les engagements et annulé l’action. Certains utilisateurs ont remarqué que la possibilité d’aimer, de retweeter ou de répondre aux tweets de Trump avec des étiquettes «contestées» ne fonctionnait pas.

« La copie de l’URL vers l’un des tweets litigieux semblait également être désactivée, et les tweets de citation n’apparaissaient pas dans les résultats de recherche », a rapporté The Verge samedi soir.

Un porte-parole de Twitter a déclaré plus tard qu’il « avait agi par inadvertance pour limiter les engagements », sur le tweet de Trump et avait depuis annulé l’action.

Les tweets qui enfreignent la politique d’intégrité civique de Twitter « continueront à être étiquetés afin de donner plus de contexte à quiconque pourrait voir le Tweet », a déclaré le porte-parole.

Twitter a commencé à appliquer des étiquettes «contestées» et autres avertissements aux tweets contenant de la désinformation électorale avant l’élection présidentielle américaine le 3 novembre, et a signalé plusieurs tweets Trumo dans les jours à venir.

Twitter a également signalé samedi une série de tweets publiés par Trump en une heure.

Les tweets disaient: « Donc, vous êtes le président des États-Unis, et vous venez de passer par une élection où vous avez obtenu plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire, de loin – et prétendument perdu.

«Vous ne pouvez pas vous présenter devant la Cour suprême, alors vous« intervenez »avec des états merveilleux qui, après une étude et un examen approfondis, pensent que vous vous êtes« foutu », ce qui les blessera également.

« Beaucoup d’autres rejoignent également le procès mais, en un éclair, il est jeté et parti, sans même regarder les nombreuses raisons pour lesquelles il a été amené. Une élection truquée, battez-vous. »

Twitter a signalé les tweets et a déclaré: « Cette allégation de fraude électorale est contestée. »

Le site de micro-blogging a signalé presque tous les tweets de Trump s’il continue de faire des « allégations potentiellement trompeuses » sur l’issue de l’une des courses présidentielles les plus controversées de l’histoire des États-Unis.