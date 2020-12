La famille d’AJ Pritchard a pris un coup à certains de ses camarades de camp en aimant les accusations d’être « faux » avant qu’il ne soit expulsé de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!

Alors qu’AJ était dans le camp du château, on pense que sa famille a repris ses réseaux sociaux pour promouvoir son séjour dans l’émission ITV.

L’ancien professionnel de Strictly Come Dancing, âgé de 26 ans, avait une relation cahoteuse avec la star d’EastEnders, Shane Richie.

Le couple s’était affronté après que le danseur professionnel eut estimé que l’acteur ne faisait pas tout son possible dans le camp, après que les corvées aient été distribuées.

Le séjour d’AJ au camp du château de Gwrych a pris fin mercredi, lorsque les téléspectateurs l’ont élu aux côtés de l’athlète médaillé d’or, Sir Mo Farah.

Avant qu’il ne quitte le château, il semblerait que sa famille ait fouillé certains de ses camarades de camp, les accusant d’être «faux» et de «jouer aux caméras».

Le compte Twitter de la star de Strictly a aimé un tweet d’un fan avant les expulsions, qui a porté les accusations et a déclaré qu’il éteindrait l’émission si AJ était donné le coup.

Le tweet qui a été aimé, disait: « Si @Mo_Farah et @ Aj11Ace partent ce soir dans la double expulsion, ne pensez pas que je serai dérangé de regarder le reste de l’émission car ce sont les seuls que je suis à l’écoute pour tbh. Le plus authentique et le plus terre-à-terre, ne jouant pas toujours aux caméras #ImACeleb #ajpritchard «







Cela serait suivi par AJ ayant un petit pop à Shane Richie lors de son entretien de sortie avec Ant et Dec, dans lequel il a dit qu’il était « frustré » par les actions de Shane.

Il a frappé Shane en disant: « Si vous voulez faire un travail, faites-le correctement. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela l’avait frustré, il a répondu: « Peut-être, je ne vais pas mentir! »

AJ a ajouté qu’il estimait que la situation aurait pu être traitée d’une meilleure manière qu’elle ne l’était.

Il a poursuivi: « Je pense que la chose est de résoudre les problèmes plutôt que de les laisser empirer. »

