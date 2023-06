Le Twilight Drive-In du Lower Mainland annonce sa fermeture

Les propriétaires de Twilight Drive-In, l’un des derniers ciné-parcs de la Colombie-Britannique, ont annoncé aujourd’hui leur fermeture.

La fermeture ne sera pas immédiate, mais sur les réseaux sociaux, le propriétaire Jay Daulat a déclaré qu’ils fermeraient après l’été 2024, citant les impôts fonciers comme raison.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons aujourd’hui que la saison prochaine sera la dernière pour le drive-in », ont-ils partagé.

Les impôts fonciers sur l’emplacement d’Aldergrove, à 260th Street et Fraser Highway, ont augmenté de 260% au cours des trois dernières années – 72% cette année seulement, ont-ils déclaré.

« Notre propriétaire nous a informés qu’il ne renouvellerait pas notre bail. »

Twilight, qui a ouvert ses portes le 1er septembre 2005, est l’un des trois seuls encore en Colombie-Britannique. Le Starlight à Enderby et le Park à Prince George sont les deux autres.

Daulat, qui travaille dans le secteur du cinéma drive-in depuis 1969, a d’abord exploité Hillcrest Drive-In à Cloverdale, jusqu’à sa fermeture le 28 septembre 2003 et a ensuite été rasé pour faire place à un développement résidentiel.

Daulat a dirigé le Hillcrest pendant neuf ans avant de trouver une nouvelle maison pour l’entreprise à Aldergrove.

« Nous voulons donner à tous nos fantastiques fans de drive-in un préavis important, afin que tout le monde puisse profiter au maximum de l’expérience drive-in (et de la nourriture drive-in) au cours des deux prochains étés », a déclaré leur message. publié jeudi.

« Nous espérons que vous ferez passer le mot sur le seul cinéma drive-in, afin que ceux qui n’ont jamais fait l’expérience d’un drive-in puissent le faire avant que l’occasion ne soit perdue pour toujours. »

Twilight Drive-In a eu un certain nombre de problèmes sur le site d’Aldergrove, d’abord face à la menace d’une taxation basée sur les places de stationnement individuelles, puis lorsque COVID a frappé, ils ont été contraints de fermer la concession et limités à 50 voitures par exposition.

Depuis que la nouvelle de la fermeture est sortie plus tôt dans la soirée, de nombreux fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur déception.

Les sentiments de Karen Hefferland en étaient révélateurs : « C’est une terrible nouvelle !!! Nous adorons le drive-in ! Nous avons emmené les enfants quand ils étaient jeunes, et maintenant ils emmènent leurs amis. J’ai même pu emmener mon petit-fils. Cela me rend si triste… »

Lori Neville a partagé: « C’est dévastateur !!! Tant de souvenirs incroyables là-bas. De plus, depuis que j’ai déménagé à Aldergrove, c’est mon activité nocturne préférée avec mon mari. Vous nous verrez certainement beaucoup cet été et le prochain!”

Kelsey Anderson a également fait écho bouleversé par l’annonce: « Oh mon Dieu, littéralement apporté un an à mes yeux. Quelle triste fin pour un endroit aussi incroyable pour amener notre famille et nos amis…”

