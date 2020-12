Le président Trump prend la parole avant de signer un décret visant les plates-formes de médias sociaux pour un parti pris anti-conservateur perçu. | Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

La confusion sur ce qui arrive aux comptes Twitter officiels de Trump à la Maison Blanche, a brièvement expliqué.

Lorsque Joe Biden deviendra président le 20 janvier, son administration prendra le contrôle de la @POTUS et @Maison Blanche Comptes Twitter. Mais les 60 millions d’abonnés combinés de ces comptes ne vont peut-être pas avec eux.

Le transfert est devenu un problème entre Twitter et l’équipe de transition de Biden, selon le Wall Street Journal. L’équipe Biden veut garder les adeptes de ces comptes, comme ce fut le cas pour la transition Obama-Trump. Il y a quatre ans, et traitant cette question pour la première fois, l’administration Obama a mis un point d’honneur à rendre la transition numérique aussi fluide et transparente que possible. Cette fois, Twitter a d’autres idées.

« Les comptes ne conserveront pas automatiquement leurs abonnés existants », a déclaré le porte-parole de Twitter Nick Pacilio dans un communiqué. « Au lieu de cela, Twitter informera les abonnés de ces comptes pour fournir un contexte que le contenu sera archivé et leur permettre de choisir de suivre les nouveaux comptes de l’administration Biden. »

Twitter n’a pas fourni de raison pour le changement, mais l’article du Wall Street Journal a souligné que la transition Twitter de 2017 avait des problèmes techniques. Parmi eux, un pépin a poussé les personnes qui avaient délibérément désabonné le compte @POTUS à le suivre automatiquement à nouveau, ce que beaucoup de gens n’ont pas apprécié.

Qu’est-ce qui aurait pu être un problème mineur – où d’autre? – Twitter mardi après-midi après qu’un journaliste indépendant nommé Hugo Lowell a tweeté que l’administration Trump avait refusé de donner ses abonnés à Biden.

La transition de Biden dit que l’administrateur de Trump a refusé de transférer le @POTUS et @Maison Blanche Des comptes Twitter avec des abonnés et que Biden doit partir de zéro – renversant le geste de bonne volonté de l’administrateur d’Obama en 2016. – Hugo Lowell (@hugolowell) 22 décembre 2020

Mais ce n’est pas vrai, selon Twitter, qui a déclaré qu’il s’agissait d’une «caractérisation inexacte». Le directeur numérique de Biden, Rob Flaherty, était d’accord.

Juste pour être clair: c’est la décision de Twitter, pas de Trump.https: //t.co/7jqhLmbX9e – Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) 22 décembre 2020

Ni Lowell ni la Maison Blanche n’ont répondu à une demande de commentaire.

Le tweet incorrect de Lowell a obtenu des milliers de retweets et de «J’aime», et c’est compréhensible: il est cohérent avec la marque de Trump de faire quelque chose comme ça. Trump est obsédé par le nombre d’adeptes qu’il a et par le fait d’en avoir plus que quiconque, il serait donc logique qu’il répugne à donner les dizaines de millions d’adeptes acquis pendant sa présidence à la personne qui l’a battu.

Une telle mesquinerie aurait également été une fin appropriée à la présidence de Twitter. Twitter a aidé Trump à se faire élire, car il a utilisé la plateforme pour se faire connaître, dénoncer Obama et propager des complots racistes. La plate-forme a également permis à Trump de mener une campagne présidentielle réussie, de diriger le pays et, enfin, de mener une campagne présidentielle infructueuse – le tout sans changer un peu son comportement ou son ton.

Il est donc ironique que Trump soit victime d’une désinformation virale par tweet après avoir lui-même été un super-diffuseur de désinformation. Il a menti, fréquemment, puis a regardé ces mensonges se répandre sur les médias sociaux avant de se frayer un chemin sur les formats de médias traditionnels pour être vu et entendu par des millions, voire des milliards.

Le président Trump a fait face à peu de conséquences pour ses tweets. Ce n’est que l’année dernière, lorsqu’il est devenu évident qu’il y avait une chance réelle qu’il perdrait les élections, que les plateformes de médias sociaux ont tenté de freiner la désinformation qu’il les a utilisées de manière experte pour les diffuser. Il sera intéressant de voir comment ils le traitent une fois que son compte n’est pas soumis à des règles particulières pour les agents publics; Twitter a déjà déclaré qu’il envisagerait de supprimer les tweets de Trump qui enfreignent ses règles (actuellement, il ne les marque qu’avec une vérification des faits). Quand il quittera ses fonctions en janvier, Trump aura toujours le contrôle de son compte personnel, @realDonaldTrump, qu’il a utilisé beaucoup plus que les comptes officiels et qui compte des millions de followers de plus que @POTUS et @WhiteHouse réunis.

Donc, après tout cela, c’est peut-être pour le mieux que les comptes officiels de la Maison Blanche prennent un nouveau départ et une chance de se reconstruire à partir de zéro. Espérons que les personnes qui ont suivi ces comptes uniquement par intérêt et par respect pour les bureaux – par opposition à quiconque s’y trouve – verront et accepteront l’offre de les suivre à nouveau.