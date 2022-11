Le tweet viral de Zomato au milieu du chaos sur le Twitter d’Elon Musk

Twitter semble être dans la tourmente en ce moment. Des centaines d’employés de Twitter devraient quitter l’entreprise de médias sociaux. Avec RIP Twitter en vogue sur tous les réseaux sociaux, le sort de l’entreprise ne peut être déterminé pour le moment. En tenant compte de l’ensemble du scénario, l’application de livraison de nourriture Zomato a utilisé son compte Twitter officiel et a fait une légère blague. Le tweet de l’application disait: “Les gars ne vous inquiétez pas, si Twitter ferme, vous pouvez toujours nous boycotter sur insta.” Il y a eu plusieurs cas dans le passé où Boycott Zomato a eu tendance sur Twitter.

les gars ne vous inquiétez pas, si twitter ferme, vous pouvez toujours nous boycotter sur insta 🙈— zomato (@zomato) 18 novembre 2022

Le tweet de Zomato est maintenant devenu viral. “Vous êtes déjà boycotté en bourse”, a écrit moqueusement un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Iska matlab tu kabhi sudhrega nahi lagta hai baba. Jo logon ko advance main bata raha hai main koi kand karne wala hoon.”

Plus tôt, l’application a présenté des excuses après que sa dernière publicité mettant en vedette Hrithik Roshan ait eu des ennuis pour avoir blessé les sentiments hindous pour se moquer du célèbre temple Mahakal. Dans la publicité récente, on peut entendre Roshan dire : « Thaali khane ka mann tha, Mahakaal se manga liya (voulait avoir un plateau de nourriture, alors je l’ai commandé à Mahakaal) ». Également connu sous le nom de temple Mahakal, il est dédié au seigneur Shiva et se trouve être parmi les 12 Jyotirlinga du pays. Il attire des passionnés du monde entier.

“Certainement, ils ont reçu beaucoup d’argent pour insulter la foi hindoue et ils réagissent comme des innocents, nous devons aller au-delà de l’exigence d’excuses, ce que je crois pas trop loin”, a écrit une personne sur Twitter alors qu’il partageait l’annonce sur la plate-forme de médias sociaux. contrecoup massif auquel l’application de livraison de nourriture a été confrontée sur les réseaux sociaux, l’application de livraison en ligne s’est fermement excusée et a publié une clarification.Il y a également eu des plaintes des prêtres du temple de Mahakal.

