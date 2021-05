Le tweet supprimé de la star de la BBC Giles Coren suscite des rumeurs sur la série 7 de Line of Duty alors qu’il dit que son copain a déjà été choisi

La star de la BBC, Giles Coren, a déclenché sept rumeurs de la série Line of Duty en affirmant qu’un ami y avait déjà été jeté, selon des informations.

Dans un tweet maintenant supprimé vu par le courrier, le critique gastronomique Giles a apparemment laissé filer la campagne de recrutement pour plus d’épisodes est déjà en plein essor.

Rex

Giles Coren a affirmé qu’un ami avait été choisi dans une nouvelle série de Line of Duty[/caption]

Son message disait: «Un de mes amis a été choisi dans la série 7 la semaine dernière. Il n’y a pas de secret.

La BBC n’a pas encore confirmé ou nié si une nouvelle série est en préparation, mais avec la finale attirant en moyenne 12,8 millions de téléspectateurs, c’est sûrement une proposition attrayante.

La star du spectacle Martin Compston et l’écrivain Jed Mercurio sont également restés discrets sur son avenir, mais ils ont répondu à la déception des fans face à l’apogée.

Après avoir magistralement conçu 10 ans de suspense et de drame autour de la corruption policière, il était presque inévitable que le grand point culminant de l’émission n’allait pas plaire à chacun de ses 13 millions de téléspectateurs.

Et donc, il s’est avéré que la maladresse Ian Buckells a été dévoilée en tant que chef du crime H.

Beaucoup pensaient que le détective malheureux n’était pas capable de donner à AC-12 la course pendant si longtemps, et encore moins d’imposer le respect dans le monde criminel.

S’adressant à la réponse, Martin a écrit sur Twitter: «Hé les gens maintenant que la folie est en train de disparaître un peu, je veux juste remercier tous ceux qui ont contacté la nuit dernière et la série dans son ensemble, nous avons vraiment été époustouflés par la réaction et l’amour pour le spectacle dont nous sommes fiers.

«J’ai ressenti de nombreuses émotions de l’excitation et de l’anxiété face au battage médiatique au soulagement que ce soit fini. Maintenant, je ressens une immense fierté, notre émission qui a commencé mercredi sur BBC2 vient de battre tous les records de dramatiques du jour au lendemain depuis qu’ils ont commencé. Comprenez parfaitement que ce n’était pas le type de « sortie urgente » qui se terminait par certains anticipés, mais nous vous remercions de rester avec nous [heart emoji]. »

Pennsylvanie

Jed Mercurio a été flatté par les chiffres d’audience[/caption]

Instagram

Les stars et l’écrivain Jed sont de bons copains hors jeu[/caption]

Alors que l’écrivain Jed a retweeté le message de son ami et a écrit: «Nous sommes honorés et flattés par les chiffres d’audience de # LineofDuty6. Nous savions qu’essayer d’explorer la vraie nature de la corruption dans notre société ne plairait pas à tout le monde, mais nous vous remercions tous sincèrement d’avoir regardé. Nous avons eu le privilège de partager vos dimanches soirs.

L’acteur de Steve Arnott, Martin, a également révélé qu’il avait conclu un pacte avec ses co-stars pour obtenir des tatouages ​​AC-12 correspondants avant le succès des classements de la finale de la série.

Un énorme 12,8 millions de personnes ont regardé la pièce maîtresse de la série.

Et maintenant, les plus grandes stars de la série Vicky McClure, Adrian Dunbar, Martin et Jed pourraient recevoir un hommage permanent pour marquer cet exploit.

Martin a écrit: «Enfin moi-même, Vicky, Adrian et Jed avons conclu un accord dans le scénario inconcevable et ridicule où nous aurions jamais eu douze millions de téléspectateurs, nous aurions des tatouages ​​de ‘AC12 millions’. Nous verrons qui tient sa parole …… »

BBC

Ian Buckells a été révélé comme H[/caption]

AC-12 est le nom de l’unité anti-corruption pour laquelle le trio travaille dans le programme.

Avant la finale d’une heure, Martin a révélé qu’il était angoissé.





Bien que la fin ait semblé lier l’enquête de dix ans sur l’identité de H, il y avait des indices qu’il pourrait encore y avoir des cuivres pliés en train de devenir fous.

Buckells eut un sourire narquois entendu alors qu’il était conduit dans sa cellule, ce qui laissa beaucoup de gens croire que le match n’était pas terminé.