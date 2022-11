Le tweet “Payer pour vérification” d’Elon Musk suscite un débat hilarant alors que la “personnalité de la télévision” le contredit

Pour ceux qui ont suivi Elon Musk sur Twitter, ils savent quel genre de divertissement cela peut offrir. Le milliardaire est connu pour ses tweets et déclarations controversés et fait la une presque de temps en temps pour la même chose. Cette fois, peu de personnes ont partagé des captures d’écran d’une conversation sur le dernier tweet de Musk. Cela arrive car il a annoncé que pour la vérification, chaque personne devra payer 8 $ par mois. « À tous les plaignants, continuez à vous plaindre, mais cela coûtera 8 $ », a écrit Musk dans son dernier tweet et la section des commentaires contient des réponses hilarantes.

L’utilisateur de Twitter, Samuel Otigba, a partagé des captures d’écran en écrivant : “Le Twitter d’Elon Musk reste invaincu.” Une personnalité de la télévision a contré le tweet de Musk et il est maintenant devenu viral. « Dites moins… n’ayez pas à me le dire deux fois et aucune personnalité publique ne paiera pour être reconnue comme telle, nous avons mérité ce droit ! Si vous voulez donner des badges à tout le monde, faites des badges réguliers une couleur différente et des personnes de notoriété et d’influence bleues ! Les factures Twitter seront toujours payées ! a commenté un utilisateur de Twitter. À cela, une personne a répondu : « Je viens de l’Inde. Nous représentons 18% de la population mondiale. Nous ne savons pas qui vous êtes. Peut-être que la Chine le sait. Passons au Twitter chinois. Regarde:

Twitter à son meilleur 😝(4) pic.twitter.com/agk2m7cCJt – Kakul Misra (@KakulMisra) 2 novembre 2022

Le Twitter d’Elon Musk reste invaincu. 😂😭 pic.twitter.com/K5ldpOFMs7 —Samuel Otigba (@SamuelOtigba) 2 novembre 2022

Pendant ce temps, juste avant la clôture officielle de l’accord Twitter de 44 milliards de dollars, Musk est entré dans le bureau de Twitter à San Francisco et une vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit Musk portant l’évier et disant en disant qu’il essayait de s’enfoncer. lire la légende de la vidéo. On peut le voir entrer joyeusement dans le bureau, avec un zèle total.

Musk a d’abord proposé d’acheter Twitter plus tôt en mars. Cependant, il s’est ensuite retiré de l’accord en juillet. Après que le géant des médias sociaux a poursuivi le milliardaire de 51 ans, il a proposé de racheter l’entreprise au même prix. Le tribunal a ordonné à Musk de conclure l’accord avant le 27 octobre.

