Le tweet d’un influenceur sur la façon dont nous passons du temps dans une vie est une vérification de la réalité “déprimante”

L’influenceur des médias sociaux Sahil Bloom, connu sur Instagram pour ses vidéos inspirantes et motivantes, a partagé quelques graphiques de vie qui ont laissé les internautes stupéfaits. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous apprenons à prioriser les choses et les personnes. Élaborant sur la même chose, Sahil a partagé certaines données. Ses graphiques mettent en évidence avec qui nous passons notre temps tout au long de notre vie. “Les idées sont à la fois inspirantes et déprimantes”, a-t-il écrit dans la légende. Il a en outre mentionné: «N’oubliez jamais qu’il n’est jamais trop tard pour plier ces graphiques comme vous le souhaitez. Vous contrôlez votre propre vie et vos priorités !

Les graphiques incluent le temps passé avec la famille, les amis, le partenaire, les enfants, les collègues et seul. Alors que chaque graphique montre une baisse à mesure que nous grandissons, le seul graphique qui a un graphique ascendant est le temps que nous avons passé seul. De plus, un graphique qui reste stable est le temps que l’on passe avec son partenaire. Regarde:

Je suis récemment tombé sur des données sur les personnes avec qui nous passons notre temps au cours de notre vie. Les idées sont à la fois inspirantes et déprimantes. Voici 6 graphiques que tout le monde doit voir : – Sahil Bloom (@SahilBloom) 12 novembre 2022

Temps passé avec les parents et les frères et sœurs Pics dans l’enfance et déclins après 20 ans. Points clés à retenir:

• Le temps passé avec la famille est limité.

• Le temps passé avec les parents diminue fortement après 20 ans.

• Il se peut que vous ne voyiez vos proches que quelques fois de plus. Priorisez et chérissez chaque instant. pic.twitter.com/X7CczuA8PD – Sahil Bloom (@SahilBloom) 12 novembre 2022

Temps passé avec des amis Il culmine à 18 ans et décline brusquement jusqu’à un niveau bas. Points clés à retenir:

• Adoptez l’étendue de l’amitié, mais concentrez-vous sur la profondeur.

• Chérissez ceux qui vous accompagnent dans les bons et les mauvais moments. Investissez votre énergie dans des amitiés saines et significatives qui durent. pic.twitter.com/dUy0Pnp4D0 – Sahil Bloom (@SahilBloom) 12 novembre 2022

Temps passé avec le partenaire Tendances à la hausse jusqu’à la mort. Points clés à retenir:

• Le choix de votre partenaire est la décision la plus importante que vous puissiez prendre.

• Trouvez quelqu’un avec qui vous aimez vraiment passer du temps. Ne vous contentez jamais de moins que l’amour. pic.twitter.com/gSs3voTNsk – Sahil Bloom (@SahilBloom) 12 novembre 2022

Temps passé avec les enfants Pics dans la trentaine et déclins brusquement par la suite. Leçons clés :

• Le temps passé avec vos enfants est court—les « années magiques » passeront très vite si vous les laissez faire.

• Soyez présent à chaque instant. Ralentissez et embrassez la douceur que les enfants apportent à votre vie. pic.twitter.com/Rv4GjxHWIl – Sahil Bloom (@SahilBloom) 12 novembre 2022

Temps passé avec les collègues Stable pendant les premières années de travail, de 20 à 60 ans. Leçons clés :

• Vous passerez beaucoup de temps au travail.

• La personne avec qui vous choisissez de travailler est l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre. Trouvez du travail et des collègues qui créent de l’énergie dans votre vie. pic.twitter.com/CKhDl6bENe – Sahil Bloom (@SahilBloom) 12 novembre 2022

Depuis leur mise en ligne, les graphiques sont devenus viraux. « Vous ne pouvez vous aimer que si vous êtes deux. Celui qui aime et celui qui est aimé. Cela laisse toujours l’un d’entre vous mal aimé », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Des données intéressantes, mais des curiosités pour savoir pourquoi le temps passé n’augmente pas avec la vieillesse où nous passons généralement plus de temps avec la famille que lorsque nous étions occupés à bâtir des carrières.”

Êtes-vous d’accord avec ces graphiques ?

