Le tweet d’un homme indien après avoir été licencié de Twitter gagne les cœurs

Elon Musk, qui a récemment licencié l’ancien PDG de Twitter, Parag Agrawal, n’a pas l’intention de s’arrêter là. Il a depuis défendu sa décision de licencier environ 50% du personnel de l’entreprise. Davantage d’employés semblent être en danger de perdre leur emploi ou l’ont déjà perdu. Yash Agarwal, 25 ans, fait partie de ceux qui ont été limogés après la prise de fonction de Musk. Il ne faisait certainement pas partie de ces personnes qui seraient désemparées après avoir perdu leur emploi.

Yash Agarwal a partagé une photo de lui sur les réseaux sociaux et a informé ses amis et followers de son licenciement. Yash a décrit son poste chez Twitter Inde et Asie du Sud en tant qu’associé aux politiques publiques sur LinkedIn. Mais malgré la perte de son emploi, il n’a pas été dévasté. Au lieu de cela, il semble avoir apprécié son temps à travailler avec l’organisation. Il a mis en ligne une photo joyeuse de lui-même agrippé à deux oreillers portant le logo Twitter.

Je viens d’être licencié.

Bird App, c’était un honneur absolu, le plus grand privilège de faire partie de cette équipe, de cette culture 🫡💙#LoveWhereYouWorked #LoveTwitter pic.twitter.com/bVPQxtncIg — Yash Agarwal✨ (@yashagarwalm) 4 novembre 2022

“Je viens d’être licencié de Twitter. Bird App, ce fut un honneur absolu, le plus grand privilège de faire partie de cette équipe, de cette culture », a écrit Yash dans un message qu’il a publié sur son LinkedIn et Twitter avec les hashtags« Love Where You Worked »et« J’adore Twitter’.

Avec plus de 45 000 likes et plus de 3 000 retweets, la publication a attiré l’attention du public. Sur les réseaux sociaux, la publication de Yash est à la mode pour toutes les bonnes raisons. Son optimisme a été reconnu par Internet, qui l’a encouragé avec leurs bons mots.

Un utilisateur a déclaré: «Quelle façon de marquer votre sortie – avec dignité et humour léger. Félicitations pour votre passage sur Twitter et tout le meilleur pour tout ce qui reste à venir. »

Quelle façon de marquer votre sortie – avec dignité et humour léger. 😄

Félicitations pour votre passage avec Twitter et tout le meilleur pour tout ce qui reste à venir. 🙌 — Anjali B. (@MsAnjaliB) 4 novembre 2022

« Mec, la façon dont il garde son calme. Plus de puissance et de positivité pour vous », a déclaré un autre utilisateur.

Mec, la façon dont il garde son calme. 🤗 Plus de puissance et de positivité à vous 🤗 https://t.co/XBK1u8rC2g — Menton (@chinspran) 5 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit : « Il vient d’être licencié mais regardez son attitude ! Tu es un jeune homme gagnant !! »

Il vient d’être licencié mais regardez l’attitude ! Tu es un jeune homme gagnant !! https://t.co/4kCSXckHiY — Anushka Perera (@PeAnushka) 4 novembre 2022

Environ la moitié des 7 500 employés de Twitter semblaient menacés de suppression d’emplois lorsque la société a annoncé dans un e-mail que les licenciements commenceraient vendredi. Le site de micro-blogging perdrait plus de 4 millions de dollars chaque jour.

