Le tweet disant que FTX allait « bien » était faux, selon le tribunal

il y a 4 heures

L’ancien dirigeant Gary Wang a déclaré que lorsque M. Bankman-Fried a publié ce message, il était conscient que l’entreprise était confrontée à un déficit de 8 milliards de dollars. Elle a déclaré faillite quelques jours plus tard.

M. Wang témoignait devant le tribunal de New York, où M. Bankman-Fried est jugé pour fraude.

L’homme de 30 ans, un ami du camp de mathématiques du lycée devenu directeur de la technologie chez FTX, a pris la parole pour une deuxième journée vendredi, répondant à des questions sur les feuilles de calcul, les tweets et les discussions privées alors que les procureurs sondaient l’écart entre les données publiques de l’entreprise. visage et son fonctionnement interne.

Peu de temps après, M. Bankman-Fried a été accusé de fraude, de blanchiment d’argent, accusé d’avoir volé de l’argent aux clients de FTX et d’avoir menti aux investisseurs et aux prêteurs. Il a nié les accusations portées contre lui.

Le ministère de la Justice a allégué qu’il avait canalisé l’argent des clients vers des achats de propriétés, des dons politiques, du marketing et d’autres dépenses via Alameda, une société de trading de crypto-monnaies que M. Bankman-Fried avait fondée quelques années plus tôt.