Le tweet d’Elon Musk sur les raisons d’arrêter de fumer attire l’attention sur les réseaux sociaux

Le chef de Tesla, Elon Musk, est connu pour partager des tweets controversés. Les personnes qui le suivent sont bien conscientes du type de tweets qu’il met sur son compte de médias sociaux. Cette fois, cependant, Musk a partagé une capture d’écran où un utilisateur de Twitter demande aux gens la raison qui les a poussés à arrêter l’herbe. Parallèlement au tweet, la personne a également téléchargé une image de l’herbe. Répondant au tweet, une personne dans la section des commentaires a déclaré: “J’ai regardé tout le film en mode muet et j’ai commencé à pleurer parce que je pensais que j’étais sourd.”

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral et a recueilli près de 200 000 likes. Tweeple peut également être vu en train de retweeter l’image avec ses propres légendes. “Certaines personnes sont juste stupides et stupides et elles préfèrent blâmer les médicaments. Certaines personnes sont psychopathes et maniaques, mais la société blâme les armes à feu », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Pour beaucoup, les gens sont aveugles, se font servir des stupéfiants partout et ne se font pas juger critique! MINDS to resist and Fight soit l’un de ceux qui ARRÊTE tous les stupéfiants dans le monde ! Soyez ceux qui n’acceptent pas du tout Narcotica et leurs backmen ! Nous avons besoin d’un MONDE PROPRE dans tout !

Les gens font souvent des choses bizarres pour se débarrasser de leur dépendance. Plus tôt, une vidéo d’une femme de Telangana frottant de la poudre de piment sur les yeux de son fils adolescent pour le punir de sa dépendance à la marijuana est devenue virale. La femme a attaché son garçon de 15 ans à un poteau et a eu recours à cette punition après que tous ses efforts pour sevrer son fils de la marijuana aient été vains. Selon un rapport de Sakshi, la femme est Ramanamma du district de Suryapet qui est une travailleuse journalière. Son mari est conducteur de pousse-pousse. Le fils allait à l’école avant la pandémie, mais a abandonné plus tard.

Il est ensuite devenu accro à la marijuana et ne s’est pas amendé malgré plusieurs avertissements. Cette fois, lorsqu’il a disparu de chez lui pendant 10 jours et qu’il est revenu drogué, la mère l’a attaché à un poteau et lui a frotté de la poudre de piment sur les yeux.

Le rapport Sakshi a déclaré que la vidéo avait été tournée par un voisin et diffusée sur les réseaux sociaux. La police locale a enregistré une plainte contre la mère. S’adressant à Sakshi, Ramanamma a déclaré qu’elle avait dû recourir à cet acte extrême après que le garçon ait refusé de s’amender. Elle a ajouté qu’ils le trouvaient souvent allongé sur les routes dans un état drogué et qu’ils le ramenaient.

