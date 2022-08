Le tweet d’Elon Musk sur la prise de contrôle de Man United s’est avéré être une blague. Quels autres milliardaires pourraient acheter le club ?

Les fans découragés de Manchester United ont été bercés en pensant que tous leurs Noëls étaient arrivés en même temps cette semaine quand Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a déclaré qu’il allait acheter le club de Premier League en difficulté.

Le PDG de Tesla et SpaceX, dont la valeur nette selon Forbes est de 270 milliards de dollarsa annoncé sur les réseaux sociaux qu’il prévoyait de racheter le club à la famille Glazer.

Cet engagement aurait été de la musique aux oreilles des fans assiégés de United qui prévoient une autre manifestation contre les propriétaires du club avant le choc à domicile de lundi contre Liverpool, qui a gagné 5-0 à Old Trafford et les a battus 4-0 à Anfield la saison dernière.

Étant donné que United a commencé la saison sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag avec une défaite 2-1 à Brighton & Hove Albion, puis a enchaîné avec la défaite humiliante 4-0 de samedi à Brentford, l’arrivée de l’équipe de Jurgen Klopp (qui sont également sans victoire de leurs deux matchs cette saison) n’est pas celui que de nombreux supporters de United apprécient.

Musc a annoncé la nouvelle sur Twitterla plateforme sociale pour laquelle sa tentative de rachat avait conduit à une longue bataille juridiquetard mardi.

Aussi, j’achète Manchester United, tu es le bienvenu – Elon Musk (@elonmusk) 17 août 2022

Malheureusement pour les supporters de United, l’homme de 51 ans a ensuite dû expliquer à ses 103,4 millions de followers qu’il faisait simplement une blague, ce qui n’est jamais un bon signe de la qualité de votre matériel comique.

Il s’avère que la perspective de voir Musk prendre la relève dans diverses entreprises sportives est un thème récurrent dans sa production de rires à la minute sur les réseaux sociaux.

Non, c’est une blague de longue date sur Twitter. Je n’achète aucune équipe sportive. – Elon Musk (@elonmusk) 17 août 2022

Le stand-up est mon côté-agitation – Elon Musk (@elonmusk) 17 août 2022

Pourtant, même après avoir écarté la perspective de monter pour sauver United, Musk a toujours laissé en suspens la possibilité qu’il puisse faire une offre pour la salle de réunion d’Old Trafford un jour en révélant son fandom d’enfance du club.

Bien que, si c’était n’importe quelle équipe, ce serait Man U. C’était mon équipe préférée quand j’étais enfant. – Elon Musk (@elonmusk) 17 août 2022

Sans surprise, le tweet de Musk a provoqué une vague de réactions de la part des fans de United, dont beaucoup semblaient parfaitement satisfaits de la prise de contrôle tant qu’elle mettait fin à l’ère très ridiculisée de Glazer. L’un d’eux a même suggéré que Musk rebaptise Old Trafford du même nom non conventionnel comme le fils qu’il a eu avec son ex-partenaire Grimes.

Et à ce stade, je me fiche que vous renommez Old Trafford en “X Æ A-12 Musk Stadium” Il suffit d’acheter le club. – ً (@TheFergusonWay) 17 août 2022

Quelques n’étaient pas convaincus qu’une révolution dirigée par des milliardaires suffirait à sauver United d’eux-mêmes après un début de saison minable.

Soyons honnêtes, même Elon Musk ne pourrait pas sauver Man United à ce stade … https://t.co/q5FawJDeaT —Jake Barford (@BFordLancer48) 17 août 2022

Comme d’habitude, le pauvre vieux Harry Maguire a également réussi à se faire prendre involontairement entre deux feux, avec un fan effronté implorant Musk de recruter le défenseur central pour son prochain projet d’exploration spatiale.

Veuillez envoyer maguire sur Mars – ‘ (@bu2iu) 17 août 2022

Il en coûterait à Musk environ 2,4 milliards de dollars pour acheter Manchester United, selon leur valorisation boursière actuelle, qui est inférieure à 1 % de sa valeur nette actuelle. Cependant, il pourrait entrer dans l’histoire en étant la première personne à acheter une équipe de football en utilisant le dogecoin, sa crypto-monnaie de prédilection.

“Je soutiens principalement [dogecoin]franchement, parce que je pense que Doge a les mèmes et les chiens et qu’il semble avoir le sens de l’humour et ne se prend pas trop au sérieux”, il a dit la semaine dernière.

Utiliser la même monnaie pour acheter un club de football mème ? Comment approprié.

Bien sûr, Musk n’est pas la seule personne à avoir le pouvoir financier d’acheter Manchester United, plusieurs de ses contemporains dans les échelons supérieurs de la liste riche de Forbes possédant les moyens de lancer leurs propres offres si l’humeur les prend.

Bernard Arnault (173,9 milliards de dollars de valeur nette, selon Forbes)

Le milliardaire français Arnault est le co-fondateur et président de la société Moet Hennessy-Louis Vuitton, le plus grand fournisseur mondial de produits de luxe. Cela vaudrait la peine de voir à quoi ressemblerait une garde-robe de kits domicile, extérieur et troisième conçue par Louis Vuitton.

Jeff Bezos (169,2 milliards de dollars)

Bezos a transformé la librairie en ligne autrefois humble Amazon en un marché mondial omniprésent connu pour son examen rigoureux de la productivité des travailleurs. Manchester United en tant qu’équipe n’a couvert que 95,6 kilomètres de terrain lors de sa défaite abyssale 4-0 contre Brentford tandis que les Bees ont parcouru 109,4 km. Juste dire.

Bill Gates (114,8 milliards de dollars)

Le fondateur de Microsoft est célèbre pour sa philanthropie et pourrait peut-être être persuadé d’acheter United en tant qu’entreprise caritative, soignant progressivement le club malade. Après tout, la Fondation Gates qu’il dirige avec son ex-femme Melinda s’est engagée à “s’attaquer aux plus grandes inégalités de notre monde”, et de nombreux fans de United auront le sentiment que terminer une triste sixième place en Premier League la saison dernière en fait partie.

Larry Page (103,5 milliards de dollars) et Sergey Brin (100,4 milliards de dollars)

Avec les co-fondateurs milliardaires de Google à la barre, la quête de l’ancien chef de United Ed Woodward pour faire des Red Devils le plus grand club de football sur Internet serait sûrement cimentée à jamais.

Mark Zuckerberg (64,4 milliards de dollars)

Sans titre de Premier League depuis 2013 et sans argenterie d’aucune sorte depuis 2017, peut-être que hisser des trophées numériques dans le Metaverse est le meilleur que United puisse espérer ces jours-ci ?