Le dernier message du chef de Tesla et SpaceX, Elon Musk, sur le site de micro-blogging déroute les internautes. Le dernier tweet du milliardaire sur un nouveau médicament appelé «Regretamine», mis en ligne il y a quelques heures, est devenu viral. Dans son tweet, Musk a écrit qu’un nouveau médicament appelé « Regretamine » est sur le point de faire ses débuts bientôt, ajoutant qu’il serait bon d’en prendre un pour se débarrasser du regret.

Maintenant, son dernier tweet a déconcerté 48,3 millions de ses abonnés qui ne pouvaient pas décider si l’entrepreneur plaisantait ou était sérieux dans ses propos.

Nouveau médicament appelé Regretamine. Pop one & tous les regrets sont partis. – Elon Musk (@elonmusk) 1 mars 2021

Le tweet de Musk a récolté près de 2,5 lakh likes, plus de 21000 retweets. Cela a également déclenché un festival de mèmes sur la plate-forme de micro-blogging. Plusieurs utilisateurs se sont demandé si Musk, co-fondateur de Neuralink, une société qui fabrique des « interfaces cerveau-machine implantables », aurait pu proposer un nouveau médicament, tandis que d’autres ont admis qu’ils n’avaient pas pleinement compris ce que le milliardaire tweetait. Cependant, ils ont émis l’hypothèse que cela pourrait être une blague.

Le tweet du chef de Tesla a déclenché plusieurs versions de mèmes Regretamine, qui ont également abordé certains des tweets de fortune de Musk. Plusieurs des mèmes Regretamine ont fait référence au passé d’Elon Musk en matière de tweets de fortune, alors que Twitterati a proposé son meilleur créatif.

Un utilisateur a utilisé la photo et l’expression d’un enfant et les a comparées au tweet de Musk.

Un autre Tweeperson créatif a utilisé le célèbre astronaute de Tesla sur une photo de voiture EV et a écrit que le fait de faire éclater « Regretamine » aura le même effet spatial.

Un autre utilisateur a fait un mème sur la crypto-monnaie Dogecoin, pour laquelle le milliardaire serait soumis à un examen minutieux de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Son tweet plus tôt avait contribué à augmenter la valeur de la crypto-monnaie.

Un quatrième a publié en plaisantant une photo du graphique des statistiques et des stocks pour se moquer de l’effet que ce tweet aurait sur les actions de « Regretamine », s’il avait vraiment existé.

Le PDG de Tesla et patron de SpaceX et actuellement l’un des hommes les plus riches du monde, Elon Musk a récemment affirmé qu’une de ses startups avait câblé un singe pour jouer à des jeux vidéo. Le singe a des fils qui pénètrent dans son cerveau, ce qui lui permet de jouer à des jeux vidéo, a déclaré le patron de Tesla Musk, ajoutant que le singe était heureux.