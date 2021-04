Elon Musk a des pensées. Le plus souvent, il utilise sa base de fans toujours croissante sur son compte Twitter pour en parler également. Allant de la Terre à Mars en passant par les bitcoins et tout ce qui se trouve sous le soleil et au-delà, (littéralement!), Les tweets aléatoires et décalés de Musk ont ​​toujours été un succès auprès de ses millions d’adeptes. Il n’est donc pas surprenant que le récent tweet du fondateur de SpaceX sur terre ait suscité des milliers de réactions. Mais qu’est-ce qui inspire exactement Musk à lancer une théorie du complot sur la bonne vieille terre, pourrait-on se demander. Eh bien, il semble que le PDG de Tesla ait été pris par le nouveau film Godzilla vs Kong. Le long métrage monstre, qui oppose les deux gigantesques «Titans» l’un à l’autre, fonde son concept sur la théorie de la Terre creuse, une proposition scientifique qui dit que notre Terre est entièrement creuse ou contient un espace intérieur substantiel.

Le concept a été suggéré d’abord dans l’histoire enregistrée par l’astronome anglais Edmond Halley au 17ème siècle, puis réfuté plus tard. Il a été relancé par certains au 19ème siècle, mais est finalement devenu un concept de pseudoscience, pour ne pas être réellement considéré comme une théorie plausible.

Découvrez ce que le magnat de la technologie a tweeté:

La Terre n’est pas plate, c’est un globe creux et Donkey King y vit! – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2021

Maintenant, cela semble avoir frotté les croyants de la Flat Earth Society dans le mauvais sens. Les groupes Flat Erath sont un groupe de chercheurs en pleine expansion qui croient que notre planète natale est plate plutôt qu’un «sphéroïde aplati».

Maintenant, le tweet de Musk aurait pu être inspiré de n’importe quoi, mais il semble être principalement dérivé du film hollywoodien, car à peine quelques tweets avant cela, il avait fait l’éloge du film en termes élogieux.

Godzilla vs Kong est tellement étonnant! Le film le plus insensé que j’ai jamais vu! Lettre d’amour aux théoriciens du complot! Et pourtant réconfortant à la fin. – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2021

Il semble donc que le patron de Tesla ait vraiment pris goût à la théorie de la Terre creuse. Et sa mention du « roi des ânes » peut également sembler une référence directe à un personnage particulier du film. Le tweet de Musk, comme avant, a laissé ses 50,2 millions d’abonnés confus, amusés ou peut-être les deux. Et le barrage de réponses tout aussi bizarres a afflué. Plusieurs utilisateurs se sont moqués de lui avec divers mèmes, certains ont compris la référence et certains ont remercié Musk pour «la perspicacité».

Pensez-vous que Kong vit sous la Terre? 😉— Kayleigh (@ kayleightheesp1) 5 avril 2021

Mars n’est pas plat. Nous y vivrons un jour, le DOGE sera notre monnaie. – Sumit Behal (@sumitkbehal) 5 avril 2021

En fait, Donkey Kong vit sur l’île de Donkey Kong, située dans le nord du Kremisphère. Il y a plusieurs îles à proximité telles que Timber’s Island et Kremlantis, mais aucune d’elles n’est confirmée sur terre. – dunkey (@vgdunkey) 5 avril 2021

Cependant, le pinceau de Musk avec le sujet litigieux n’est pas nouveau. Dans un tweet de 2017, il a commenté les images de Mars et s’est demandé sarcastiquement pourquoi aucun groupe ne prétendait que la planète était plate comme ceux qui prétendent que la Terre l’est.

«Pourquoi n’y a-t-il pas de Flat Mars Society!?» il a tweeté.

L’idée de Hollow Earth a souvent été utilisée dans des livres fictifs, des films et un genre de culture pop, comme par exemple « Journey to the Center of Earth » de l’écrivain français Jules Verne, qui présente un concept de Hollow Erath et parle de créatures en bas.