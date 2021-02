Elon Musk est de retour sur Twitter après sa pause qui n’a pas duré plus de 48 heures. Et la première chose qu’il a faite après la pause a été de faire monter en flèche la valeur du Dogecoin, le tout avec un tweet cryptique d’un mot. Dans un tweet, il a partagé l’image d’une lune propulsée vers la lune et dans le prochain tweet, il a écrit « Doge ».

C’était suffisant pour faire grimper la valeur du Dogecoin de plus de 44%.

LIRE AUSSI: La pause Twitter d’Elon Musk n’a duré que deux jours, il est de retour avec un mème Dogecoin

En fait, son premier tweet après la pause était un mème Dogecoin lui-même qui le montrait comme Rafiki, le vieux babouin tenant Simba sauf le Simba ici est Shiba Inu, la mascotte Dogecoin.

Dogecoin, tout comme Bitcoin, est une pièce numérique utilisée pour les transactions électroniques. Doge est une référence au meme «doge» et a une image du shiba inu dessus. Il s’agit d’une crypto-monnaie, une forme de monnaie numérique qui, tout comme le bitcoin, permet des transactions peer-to-peer sur un réseau décentralisé.

Depuis sa création, Doge a également été utilisé pour donner de l’argent à des associations caritatives. Ceux-ci comprenaient l’équipe jamaïcaine de bobsleigh 2014 qui n’avait pas les moyens de se rendre aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, un pilote de Nascar nommé Josh Wise et un projet d’eau potable au Kenya appelé Doge4Water.

Après le récent tweet de Musk sur Dogecoin, les mèmes Dogecoin sont de retour sur Twitter pour saluer Musk et ses initiatives. Jetez un œil à certains des mèmes.

Au sommet de la popularité du mème en 2013, Palmer, un spécialiste du marketing australien, a fait une blague combinant deux des sujets les plus discutés sur Internet: la crypto-monnaie et Doge. Il a acheté le domaine Dogecoin.com et a téléchargé un Shibe photoshoppé sur une pièce.

Dogecoin rejoint maintenant l’élite de la liste des actions que Musk a pompées au cours des dernières semaines de 2021.