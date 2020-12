66 siècles. 94 années 50. 20 396 pistes. La contribution de Virat Kohli à l’équipe indienne et au monde du cricket est sans précédent. Qu’il s’agisse de regarder l’agression de Kohli sur le terrain ou de le voir devenir un joueur senior dans l’équipe pour mener l’équipe vers de plus hauts sommets, le joueur de cricket de 32 ans a franchi plusieurs étapes dans son illustre parcours.

Reconnaissant ses efforts globaux et sa contribution inégalée au sport, Kohli a reçu lundi le prix Sir Garfield Sobers pour le joueur de cricket masculin ICC de la décennie.

Partageant la même chose, le compte Twitter officiel d’ICC a informé les fans de cricket de la réussite de Kohli.

Alors que les adeptes du sport ne doutaient pas que Kohli était le candidat parfait pour le prix convoité, ils se sont assurés de rendre le moment encore plus spécial en déterrant un tweet datant de 10 ans publié par le joueur de cricket lui-même qui résume parfaitement son parcours au cours des 10 dernières années.

« J’ai hâte de marquer beaucoup de points pour mon équipe … », a tweeté Kohli le 16 mars 2010.

Au plaisir de marquer de nombreux points pour mon équipe. – Virat Kohli (@imVkohli) 16 mars 2010

Le tweet est rapidement devenu viral sur la plate-forme lundi, beaucoup félicitant le GOAT.

Voici ce que Kohli a dit (dans une vidéo sur bcci.tv) après avoir remporté les prix:

« Tout d’abord, c’est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Les moments qui me tiennent le plus à cœur au cours de la dernière décennie doivent être la victoire en Coupe du monde en 2011, la victoire du Trophée des champions en 2013 et la victoire de la série en Australie en 2018. Je les tiens profondément dans mon cœur.

« En dehors de cela aussi, il y a eu beaucoup de matchs spéciaux pour Team India au cours de la dernière décennie et pour moi aussi personnellement. Je ne voudrais pas trop mentionner les coups personnels parce qu’alors je devrais les évaluer et je Je n’aime pas faire ça parce que pour moi, chaque match joué pour l’Inde est aussi important et crucial. C’est donc un honneur pour moi de jouer pour le pays.

« Si vous vous concentrez uniquement sur la cohérence, je ne pense pas que vous puissiez être cohérent. Si votre effort consiste à entrer sur le terrain pour faire gagner votre équipe à tout prix, dans cet état d’esprit, vous serez performant au-delà de vos propres limites et capacités. . Cela a toujours été mon état d’esprit, donne mon cœur et mon âme à l’équipe. Assurez-vous qu’en tant qu’équipe, nous progressons toujours dans la bonne direction, que nous obtenions des résultats ou non. C’est l’état d’esprit qui vous aide à être cohérente dans tous les formats du jeu pendant une longue période car vous vous assurez d’avoir un certain impact pour l’équipe. «

Pendant ce temps, l’Australien Steve Smith a remporté le prix du cricket ICC Test de la décennie, tandis que le joueur de cricket afghan Rashid Khan a été nommé joueur de cricket T20I de la décennie.

MS Dhoni a reçu le prix ICC Spirit of Cricket pour avoir rappelé Ian Bell à Nottingham en 2011 à la suite d’une course dramatique.