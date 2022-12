Le tweet de Varun Soon après l’engagement de Divya Agarwal avec Apurva Padgaonkar soulève des questions

Après les fiançailles de Divya Agarwal avec son petit ami Apurva Padgaonkar, Varun Sood s’est rendu sur Twitter et a partagé un emoji calme. Bien qu’il n’ait mentionné personne ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de buzz autour de son message et beaucoup de ses fans supposent que c’est sa réaction à ses fiançailles.

Certains fans de Varun lui ont demandé s’il allait bien. Un Twitterati a écrit: “Je peux te sentir Varun même 2 mêmes situations, bas meri wali ki 8 décembre ko hai shaadi.” La seconde a dit : “Shamita peu sûre d’elle ? Konsa Bigg Boss dekh Rahi thi didi ? Divya se peu sûre d’elle ? Shamita ne l’aimait pas parce qu’elle a rapidement su quel genre de femme et de personne Divya est ! Dieu merci, elle est restée à l’écart ! Waise accha blague ça.”

Le troisième a dit: “Et tout se termine ici La foi que nous avions à propos de vous 2 réunis, notre conte de fées le plus préféré s’est officiellement terminé pour l’instant, je suis tellement brisé que je ne peux même pas penser à quelque chose de bien correctement. Mais toi à la fin c’est la vie et nous avancerons avec la vérité. Plus de pouvoir !.”

Un autre a dit : “Shamita ne bola tha bro lekin uswakth apne unko galat samjhata… dekho ab sab sach ho gaya Restez heureux… 1 jayega 100 ayega bro chill mar.”

Pour les non-initiés, le 5 décembre, elle a fêté ses 30 ans et sa célébration était plus spéciale puisque son petit ami entrepreneur lui a proposé. Sur l’une des photos, on peut voir Apurva embrasser Divya, tandis que sur une autre photo, on la voit porter sa bague.

Divya a écrit dans la légende : “Est-ce que j’arrêterai un jour de sourire ? Probablement pas. La vie est devenue plus pétillante et j’ai trouvé la bonne personne avec qui partager le voyage… Une promesse pour toujours. À partir de ce jour important. Je ne marcherai plus jamais seule. “





Après le message, nombre de ses fans et amis de l’industrie l’ont félicitée pour le début d’un nouveau chapitre de sa vie. L’actrice de télévision Pavvitra Punia a commenté: “Oh mon goddddddd oh mon goddddd oh mon godddddd. Jay Bhanushali, Sana Makbul ont également partagé leurs meilleurs vœux et l’ont félicitée.

L’actrice de télévision Rakshanda Khan a déclaré: “Whoa whoa whoaaaaaaaa! Et j’ai raté CELA !!!! Oh mon Dieu, je suis juste surrrrrrrrr la lune pour toi fille. Cela doit être le meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps !!!!!”

Divya était auparavant en couple avec Varun Sood, qu’elle a rencontré sur les plateaux de l’émission Ace Of Space. Ils sont sortis ensemble pendant quatre ans, mais se sont ensuite séparés. (Avec les contributions de l’IANS)



