Le tweet de Swiggy « Pretend You’re At Sid-Kiara’s Wedding » est un succès

Les photos du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont envahi Internet. Le couple s’est marié mardi au palais Suryagarh de Jaisalmer. En quelques heures, ils ont partagé les premières images de leur grand jour et ont laissé les fans en émoi. Au milieu de beaucoup d’anticipation sur les arrangements de leur grand mariage, Swiggy, une plateforme de livraison de nourriture en ligne, a demandé aux utilisateurs de Twitter d’imaginer qu’ils étaient au mariage sur invitation uniquement et de partager ce dont ils parleraient de la nourriture lors de la cérémonie dans les commentaires. section. Dans un tweet, Swiggy a écrit : « Faites semblant dans les réponses que vous parlez de nourriture au mariage de Sid et Kiara.

prétendez dans les réponses que vous parlez de nourriture au mariage de sid kiara 😋— Swiggy (@Swiggy) 7 février 2023

Les utilisateurs des médias sociaux ont laissé libre cours à leur imagination. Ils ont afflué vers la section des commentaires du tweet de Swiggy avec des réponses originales. L’un des utilisateurs a écrit: “Ye manchurian toh kaafi badiya hai, 1 aur plate leke aati hu (ce mandchou a un goût incroyable, je vais aller me chercher une autre assiette).”

Ye Mandchurian toh kaafi Badiya hai 1 aur plate leke aati hu— Isha gupta (@ishag08) 7 février 2023

Un autre utilisateur a écrit: “Crème glacée et mithai pehle kha lu khatam na ho jaye (je vais d’abord manger la glace et les desserts, sinon ce sera fini).”

Glace et mithai pehle kha lu khatam na ho jaye— ✶。 🎀 𝒮𝓊𝒷𝒽_subh🎀。✶👩🏼‍💻✨💫❣️ (@little_girl014) 7 février 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Ye Rajasthan ka Dal-Baati toh ekdam best hi hai. Meilleure décision, Sid-Kiara.

Ye Rajasthan ka Dal-Baati toh ekdam meilleur salut hai. Meilleure décision, Sid-Kiara ! 😹😅— Kanika Choudhary (@DalRotiForLife) 7 février 2023

Jetez un oeil à quelques autres commentaires ci-dessous:

Êtes-vous un comptoir de crème glacée khula kyu nhi ab tak— MADDY (@cricmaddster) 8 février 2023

Le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani a eu lieu à l’hôtel Suryagarh à Jaisalmer. Les co-stars de Shershaah, qui n’ont jamais parlé publiquement de leur romance, ont annoncé leur mariage sur les réseaux sociaux avec de superbes photos de leur journée spéciale. Ils ont écrit : « Ab humari réservation permanente hogayi hai. Nous recherchons vos bénédictions et votre amour pour notre voyage à venir.

Kiara était ravissante dans un lehenga sur mesure dans des tons de rose impératrice qui avait été habilement conçu par Manish Malhotra. La broderie élaborée de l’architecture romaine sur le lehenga a été inspirée par la grande affection des couples pour la ville des dômes. Sidharth avait l’air fringant dans une création Manish Malhotra personnalisée de rêve, complétant sa magnifique épouse.

Swiggy reste également dans le jeu en ce qui concerne les sujets tendance. Plus tôt, il a partagé un post ringard mettant en vedette les personnages du couple de leur film à succès Shershaah. Sur la photo, le duo est vu souriant tout en se regardant adorablement. En plus de la photo, l’application de livraison de nourriture a écrit dans la légende : “Quand vous demandez ‘quel est votre dessert préféré ?’ et ils disent ‘vous’. Regarde.

Alors, que pensez-vous du dernier tweet de Swiggy sur le mariage de Sidharth-Kiara ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici