Lutteur as Ritu Phogat a fait une déclaration sur Twitter. Dans son message, elle a écrit: « Saigner tous les mois pendant vos règles est tellement ugh! ». La déclaration est certainement quelque chose avec laquelle la majorité des femmes résonnerait. Depuis que le tweet a été publié, toutes sortes de réactions ont afflué des internautes.

Des saignements tous les mois pendant vos règles, c’est tellement laid! ??????????? – Ritu phogat (@PhogatRitu) 12 décembre 2020

De nombreux utilisateurs ont réagi au message demandant quelle est la nécessité de tweeter à ce sujet. Certaines personnes ont mentionné comment il faut savoir comment y faire face et comment les règles font partie de l’identité féminine. De nombreux utilisateurs ont également mentionné qu’ils étaient impressionnés par les femmes pour leur courage.

Voici un aperçu de certaines des nombreuses réactions:

Les femmes sont de véritables guerrières de cet univers ?? – Santosh kumar (@santoshNITald) 12 décembre 2020

?? ??????? ?? ??? ??, ???? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?? ?????? ????? ???? ?? ??? ?????? ?? ?? ! ???? ?? ?? ??????? ?????? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???????? ?? ??? ?? ????? ??????? – Jp Choudhary (@ JpChoudhary705) 12 décembre 2020

Je respecte, mais est-il nécessaire de tweeter? – Rawat Mukesh Singh (@mukeshsinghmnp) 12 décembre 2020

Tu dois être dur pour être un champion mma dans ONE FC ou UFC, Ritu ???? – ???????? ?? (@ stargazer109) 12 décembre 2020

Vous pouvez le gérer à votre façon (si vous avez des pilules) – Anamika Ghosh (@joygossain) 12 décembre 2020

Pendant ce temps, Ritu Phogat a récemment battu Jomary Torres des Philippines dans le championnat ONE: Big Bang Promotion du Singapore Indoor Stadium. Le lutteur as voulait être le premier champion du monde de l’Inde dans le domaine des arts martiaux mixtes (MMA). L’actuelle titulaire de la ceinture, Angela Lee, dans la division poids atomique (52,2 kg) a annoncé qu’elle était enceinte. En conséquence, les Championnats ONE vont mettre la ceinture à gagner dans un Grand Prix à huit personnes en 2021.

La récente victoire de Ritu contre Jomary devrait être un point positif en sa faveur pour la considération du tournoi. Ritu dans l’une de ses interviews avait également mentionné qu’elle avait travaillé dur pendant la période de verrouillage afin de pouvoir se hisser parmi les huit meilleures filles qui feront partie du championnat.

Ritu avait également mentionné précédemment que sa formation au cours des sept à huit derniers mois l’avait aidée à devenir une combattante plus équilibrée. Actuellement, elle s’entraîne à Evolve, la MMA Academy de Singapour.