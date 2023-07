Le tweet de Musk limite « extrêmement problématique »: un expert

Lorsqu’Elon Musk a repris Twitter en octobre 2022, il a déclaré qu’il souhaitait transformer l’application Blue Bird en une « place de la ville numérique », où différentes opinions pourraient être débattues.

Mais un expert affirme que la vision de Musk pour l’application commence à s’effondrer après que le milliardaire de la technologie a récemment annoncé des limites temporaires au nombre de tweets que les utilisateurs peuvent voir quotidiennement.

« C’est extrêmement problématique étant donné que c’est ainsi que les gens communiquent, c’est ainsi qu’ils obtiennent leurs informations », a déclaré dimanche Ritesh Kotak, un expert en technologie et en cybersécurité basé à Toronto, à CTV News Channel.

« Au lieu d’être une place publique numérique ouverte, il semble que les murs se referment. »

QUELS CHANGEMENTS ONT ÉTÉ APPORTÉS ?

Musc a annoncé les nouvelles limitations dans un tweet samediaffirmant que « des niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système » étaient à blâmer pour la mesure temporaire.

À l’origine, il a déclaré que les comptes Twitter vérifiés seraient limités à la lecture de 6 000 publications par jour, les comptes non vérifiés seraient limités à 600 publications par jour et les nouveaux comptes non vérifiés seraient limités à 300 publications par jour.

En l’espace de quelques heures, Musk a annoncé à deux reprises des modifications de ces limites. Il a finalement donné aux comptes vérifiés l’accès à 10 000 tweets par jour, les comptes non vérifiés à 1 000 tweets par jour et les nouveaux comptes non vérifiés à 500 tweets par jour.

Kotak s’est dit choqué par cette décision.

« C’est drastique. Et c’est sorti de nulle part », a-t-il déclaré.

Twitter a également récemment annoncé qu’il obligerait les utilisateurs à avoir un compte sur la plate-forme de médias sociaux pour afficher les tweets, une décision que Musk a qualifiée vendredi de « mesure d’urgence temporaire ».

On ne sait pas combien de temps ces mesures seront en place.

La répression a amené plus de 7 500 personnes à signaler des problèmes d’utilisation du service de médias sociaux à un moment donné samedi, sur la base de plaintes enregistrées sur Downdetector, un site Web qui suit les pannes en ligne. Le hashtag #TwitterDown était également brièvement en vogue dans certaines parties du monde.

Plus de 60 utilisateurs ont signalé des problèmes possibles avec Twitter dimanche après-midi, selon Downdetector, tandis que 38 rapports de problèmes possibles avec Tweetdeck ont ​​été publiés. Lundi après-midi, ces chiffres sont tombés à 15 rapports et quatre rapports, respectivement.

CTVNews.ca a contacté la division des médias de Twitter pour obtenir des commentaires, mais a reçu un emoji caca souriant en réponse.

QU’EST-CE QUE LE SCRAPAGE DE DONNÉES ?

Le scraping de données est le processus automatisé d’extraction de grandes quantités de données à partir de sites Web ou de sources en ligne.

Musk a vivement critiqué les organisations qui récupèrent les données de Twitter à des fins de recherche ou pour former des programmes d’intelligence artificielle, notamment Microsoft et OpenAI, le propriétaire de ChatGPT. Il a fustigé de telles organisations vendredi.

« Presque toutes les entreprises faisant de l’IA, des startups à certaines des plus grandes entreprises de la planète, récupéraient de grandes quantités de données », Musk a déclaré dans un tweet.

« Il est plutôt exaspérant de devoir mettre en ligne un grand nombre de serveurs en urgence juste pour faciliter la valorisation scandaleuse de certaines startups d’IA. »

« ÇA A CAUSÉ DES PROBLÈMES », DIT UN EXPERT : COMMENT LES RÉCENTS CHANGEMENTS IMPACTENT LES CANADIENS

Les changements récents ont suscité des réactions négatives de la part de nombreux utilisateurs, dont certains disent qu’ils prévoient de se diriger vers des plateformes telles que Mastodon dans le but de boycotter Twitter.

Limiter l’accès aux tweets restreint l’accès des gens aux informations critiques, a déclaré Kotak, soulignant les événements météorologiques extrêmes comme un scénario où les gens peuvent compter sur Twitter pour savoir ce qui se passe dans leur région et comment réagir efficacement.

« Cela a causé des problèmes (samedi), surtout compte tenu du fait que nous avons eu des conditions météorologiques extrêmes à travers le pays … et beaucoup de gens qui obtiennent leurs nouvelles de Twitter n’ont en fait pas pu voir les tweets car ils ont dépassé leur limite », il a dit.

Bien que cela ait été considéré comme controversé, les Canadiens ont également été informés pour la première fois de certains détails de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse – la fusillade la plus meurtrière de l’histoire du Canada – par la GRC sur Twitter en avril 2020.

Certains utilisateurs ont également exprimé leur mécontentement face au fait que Musk ait commencé à monétiser la plateforme en permettant à ceux qui paient un abonnement mensuel d’accéder à plus de tweets dans le cadre du service d’abonnement Twitter Blue de l’entreprise.

Twitter Blue permet également aux utilisateurs d’accéder à d’autres fonctionnalités, telles qu’un badge bleu vérifié, ainsi que la possibilité de modifier et d’écrire des tweets plus longs. Il a été introduit en décembre 2022.

« Arrêtez de faire payer Twitter pour gagner » un utilisateur a déclaré dans un tweet samediqui a récolté plus de 52 000 likes et 2 017 retweets.

Les limites des tweets ont également suscité l’indignation des professionnels des médias, car ils s’appuient fortement sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter pour collecter et diffuser des informations dans de tels cas.

« Je pense que Twitter était probablement la plate-forme la plus ouverte sur laquelle n’importe quel individu (pouvait) aller … juste pouvoir lire des tweets particuliers, voir ce que les gens disent … Nous n’avions pas toutes ces restrictions », a déclaré Kotak.

« Cela a changé depuis qu’Elon Musk a pris le relais. »



