Au milieu de tous les changements radicaux qu’il a apportés, travaillez à partir du plus grand effet secondaire de la pandémie de coronavirus à domicile. Cela fait plus d’un an que la plupart d’entre nous ont déménagé nos bureaux dans nos maisons et avec cela sont venues de nouvelles habitudes comme manger tout en assistant à des réunions virtuelles. Et il semble même que les employés de Microsoft se soient livrés à des collations et des collations indiennes en assistant à des réunions de chez eux. S’adressant à Twitter, Microsoft a partagé vendredi un scénario léger avec ses abonnés. La société de technologie américaine a tweeté comment un utilisateur avait été informé par l’application Microsoft Teams que son microphone était en sourdine, ce à quoi l’utilisateur a répondu que c’était parce qu’il grignotait des samoussas de légumes surchargés.

Microsoft Teams: Votre micro est coupé. Vous: Je mange juste ces samoussas aux légumes trop farcis, d’accord? – Microsoft (@Microsoft) 25 mars 2021

Le tweet a certainement résonné auprès de plusieurs internautes, car le tweet a été aimé par plus de 2k utilisateurs et retweeté plus de 250 fois. L’un des utilisateurs a commenté le tweet avec une suggestion sérieuse sur la façon dont ils pourraient aider des milliers de ses utilisateurs. Le commentaire indiquait que Microsoft devrait introduire la fonctionnalité de suppression du bruit de fond dans Microsoft Teams comme Webex.

Vous devriez introduire la fonctionnalité de suppression du bruit de fond dans Microsoft Teams comme Webex.— Raghavendra ಒಂಟಿ ಜೀವಿ (@IAmTheShyGuy) 27 mars 2021

Un autre utilisateur a présenté une équation parfaite qui résumait l’ensemble du travail de l’expérience à domicile pour la plupart d’entre nous. Les composants de l’équation comprenaient un équilibre entre des réunions virtuelles, regarder des mèmes et manger du samosa.

Réunions + memes + samosa = memosa ❤️🖤— Amol Dumrewal (@adumrewal) 27 mars 2021

Alors que certains utilisateurs ont convenu sans vergogne que les réunions virtuelles sont incomplètes sans chai et samosa.

Les réunions sont incomplètes sans chai et samosa. – SamosaSingh (@Samosasingh_IN) 27 mars 2021

Pour certains utilisateurs, le mème Microsoft leur a rappelé le mème hilarant « Shweta votre micro est allumé », qui était à la mode le mois dernier après qu’une étudiante nommée Shweta ait oublié d’éteindre son micro alors qu’elle était en appel avec son amie, révélant les secrets d’un ami masculin.

Shweta, votre micro est allumé – Prashanta Sinha (@PrashantaSinha) 26 mars 2021

Un utilisateur a ouvertement accepté qu’il était coupable de l’avoir fait et en fait, il vient d’avoir un samosa en assistant à une réunion de bureau juste avant que Microsoft envoie le tweet.

Le tweet a également incité de nombreux utilisateurs à avoir envie de samoussas. Comme l’a commenté un utilisateur, ils veulent des samoussas maintenant. En réponse à ce commentaire, Microsoft a écrit: « Vous êtes les bienvenus. »