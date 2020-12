Avec Virat Kohli de retour dans le pays pour des tâches personnelles, Rohit Sharma n’a pas encore rejoint l’équipe et Mohammad Shami a exclu, les chances de l’Inde de faire un retour au Boxing Day Test contre l’Australie après cette La défaite « 36 all out » à l’Adelaide Oval semblait mince.

Les critiques et les fans ont martelé l’équipe visiteuse pour s’être inclinée devant les Australiens et un blanchiment de 4-0 était peut-être sur les cartes ou c’est ce que l’ancien capitaine anglais Michael Vaughan (avec beaucoup d’autres) avait prédit après la première débâcle du Test.

« Je vous ai dit … que l’Inde allait se faire marteler dans la série de tests … #AUSvIND # 4-0 », a tweeté Vaughan le 19 décembre lors de l’effondrement choquant des frappeurs en Inde.

Je vous ai dit … L’Inde va se faire marteler dans la série de tests … #AUSvIND # 4-0 – Michael Vaughan (@MichaelVaughan) 19 décembre 2020

Lisez aussi: Ajinkya Rahane est le nouveau héros d’Internet alors que l’Inde Script gagne un test historique du lendemain de Noël contre l’Australie

Mais avec Ajinkya Rahane en tête pour le Boxing Day Test à l’emblématique MCG, les rôles ont été inversés et comment. Luttant contre toutes les difficultés et les critiques auxquelles l’Inde a été soumise, Rahane mène de l’avant, marquant un siècle étonnant (112) qui a aidé l’équipe à conserver une position dominante et à prendre une avance cruciale contre l’Australie dans le match.

Avec Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj, Ravichandran Ashwin et Ravindra Jadeja complimentant les exploits au bâton de Rahane avec des sorts de bowling convaincants, l’Inde a scénarisé une victoire historique le quatrième jour du deuxième test avec une victoire de 8 guichets sur l’Australie – quelque chose qui a été largement célébré sur Twitter indien.

Les fans de cricket sont également revenus sur le tweet de Vaughan qui est resté comme un pouce endolori après que l’Inde ait nivelé la série 1-1 pour lui rappeler « poliment » sa fausse prédiction.

Shubman Gill (35 *) et Ajinkya Rahane (27 *) remportent la victoire par huit guichets lors du Boxing Day Test au MCG La série est maintenant nivelée 1-1. #AUSvINDये हम जीत गए – Himanshu Jha (@ Himansh78059472) 29 décembre 2020

Que ressentez-vous M. Vaughan après cette humiliation? Quoi??? Tu es habitué à ce genre d’humiliation !!! Génial . Alors, quel est ton nouveau plan d’humiliation, je veux dire une nouvelle prédiction pic.twitter.com/VCSiQLTQD5 – Hitesh Vyas (@ hitesh2sm) 29 décembre 2020

Le capitaine indien Ajinkya Rahane a été nommé Joueur du match pour sa performance victorieuse. L’Inde devrait rencontrer les Australiens pour le troisième test le 7 janvier au SCG.