Le tweet de l’auteur sur la signature de livre décevante invite le soutien de grands noms

L’écriture peut être une activité solitaire, mais la réponse au tweet d’un auteur cette semaine a montré que le sens de la communauté parmi les écrivains est énorme.

Dimanche, le premier auteur Chelsea Banning écrit un tweet à propos de sa déception qu’un événement de signature pour son roman fantastique, Of Crowns and Legends, ait été peu fréquenté.

“Seules 2 personnes sont venues voir mon auteur signer hier, donc j’étais assez déçue”, a-t-elle écrit. « D’autant plus que 37 personnes ont répondu ‘aller’ à l’événement. Un peu contrarié, honnêtement, et un peu gêné.

Mais son tweet a reçu le contraire d’une petite participation : le message a explosé dans les cercles littéraires en ligne, avec de nombreux auteurs éminents répondant ou retweetant avec des histoires sur leurs propres expériences similaires.

Margaret Atwood a tweeté, “Rejoignez le club”, en réponse à Banning, révélant que lors de l’une de ses signatures, personne n’est venu, “sauf un gars qui voulait acheter du scotch et pensait que j’étais l’aide.”

Neil Gaiman a répondu que Banning avait une meilleure participation que lui et Terry Pratchett lors d’une signature à Manhattan pour leur livre Good Omens à laquelle apparemment personne n’a assisté.

“Donc, vous êtes deux sur nous”, a-t-il écrit. Good Omens a depuis eu sa propre adaptation télévisée.

Terry Pratchett et moi avons fait une séance de dédicaces à Manhattan pour Good Omens à laquelle personne n’est venu du tout. Alors vous êtes deux sur nous. – Neil Gaiman (@neilhimself) 5 décembre 2022

Le romancier Steven King, dont les livres ont inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, a rejoint le fil à ajouter qu’il avait un client lors de la première signature pour Salem’s Lot.

Jodi Picoult, qui a écrit une trentaine de livres, a déclaré qu’elle s’était assise seule à une séance de dédicaces “plusieurs fois”, ses seuls visiteurs étant ceux qui se demandent où se trouve la salle de bain.

Je me suis assis plusieurs fois seul à une table de dédicace pour que quelqu’un s’approche… et me demande où se trouve la salle de bain. — Jodi Picoult (@jodipicoult) 5 décembre 2022

Auteur-compositeur-interprète canadien Jann Arden a tweeté que sa première séance de dédicace a eu lieu chez Costco, “entre les échantillons de saucisses et les pantalons de survêtement pour hommes”, ajoutant que la première personne qui l’avait approchée lui avait demandé qui elle était.

Waubgeshig Rice, auteur de Moon of the Crusted Snow, a sonné mardi pour partager que lui et Cherie Dimaline – lauréate du prix du Gouverneur général pour The Marrow Thieves – ont organisé il y a des années une conférence sur les livres qui n’a attiré aucun spectateur.

“Personne ne s’est présenté, jusqu’à ce qu’une femme qui passait s’arrête dans la pièce à la recherche d’un endroit pour nourrir son bébé”, a-t-il écrit. “Elle s’est sentie mal pour nous et est restée !”

J’ai fait une dédicace dans une librairie à Berkeley, le 2e livre, je crois. Personne ne s’est présenté. PERSONNE. Le propriétaire a verrouillé les portes et je me suis assis par terre dans une allée et j’ai lu un passage au propriétaire, à son employé et au gars qui a eu la gentillesse de m’y conduire (un ami). – Christopher Moore (@TheAuthorGuy) 5 décembre 2022

Je suis désolé que cela vous soit arrivé, Chelsea. Je sais à quel point c’est horrible, car cela m’est arrivé aussi. Presque tous les auteurs que je connais ont vécu cette expérience à un moment donné de leur carrière. Ce n’est pas un reflet de vous ou de votre travail ! — Cheryl Strayed (@CherylStrayed) 5 décembre 2022

Le tweet original de Banning a plus de 2 400 réponses et plus de 68 000 likes mardi soir. Il a suscité de nombreux articles de presse et articles de blog, et a touché le cœur de tous les divertissements, de l’acteur Henry Winkler au rappeur. Saveur Flav.

Un jour après avoir tweeté à propos de sa signature de livre, Banning a publié des captures d’écran montrant que son livre était passé au numéro un sur la liste Amazon pour Arthurian Fantasy, et elle a signalé qu’elle avait vendu en rupture de stock pour les copies signées.

Dans un TikTok lundi, elle a exprimé en larmes ses remerciements pour la réponse, affirmant qu’elle travaillait sur son roman depuis l’âge de 14 ans.

“Cela a été avec moi, comme, plus de la moitié de ma vie”, a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas de mots. Ce sont des larmes de joie, je le promets.