NBA Star James Lebron a fait face à une tempête de critiques de la droite américaine vendredi sur un tweet incendiaire visant un policier de l’Ohio qui a tué par balle un adolescent noir, avec des experts conservateurs accusant l’athlète de racisme et de comportement irresponsable. Le policier a abattu Ma’Khia Bryant, 16 ans, alors qu’elle se jetait avec un couteau sur une autre fille dans l’État d’origine de James, dans l’Ohio – ce qui a incité la star des Lakers à publier une photo de l’officier sur Twitter avec les mots «VOUS ÊTES SUIVANT #ACCOUNTABILITY. « Le meurtre a coïncidé avec le verdict de culpabilité contre l’officier de police blanc accusé du meurtre de George Floyd, un homme noir dont la mort à Minneapolis l’année dernière a déclenché des protestations dans tout le pays.

La star de la NBA âgée de 36 ans, populairement connue sous le nom de «King James», a pris le tweet quelques heures plus tard, expliquant que son poste était «utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ. «

Cette explication n’a pas fait grand-chose pour endiguer la vague de colère sur les réseaux sociaux, alimentée par d’éminents experts de droite dirigés par l’ancien président Donald Trump qui a déclaré: «Ses diatribes RACISTES sont source de division, désagréables, insultantes et dégradantes. C’est peut-être un grand basketteur, mais il ne fait rien pour rapprocher notre pays! «

Tom Cotton, un sénateur républicain radical de l’Arkansas, s’est adressé à Twitter pour dire que «Lebron James incite à la violence contre un policier de l’Ohio. C’est honteux et dangereux. La NBA est-elle d’accord avec ça? Est-ce que Twitter? «

James avait évité de s’attaquer aux problèmes sociaux au début de sa carrière sportive, mais cela a changé avec le tournage de Trayvon Martin, un adolescent noir non armé abattu en 2012 par un homme qui a ensuite évité la prison en vertu de la loi de Floride «Stand your ground».

«Je pense que cela commence avec la situation de Trayvon Martin et la raison pour laquelle cela commence, je crois, c’est parce qu’avoir mes propres enfants – avoir mes propres garçons – cela m’a frappé de voir et d’apprendre l’histoire et de penser que si mon garçon a quitté la maison et qu’il n’est jamais revenu », a-t-il déclaré dans une interview à CNN en 2018.

Depuis lors, il a souvent dénoncé la discrimination raciale dans le pays.

«Je pense que ce n’est que l’évolution et la croissance naturelles d’un homme», a déclaré son ami de longue date Maverick Carter au nouveau site Web sportif Bleacher Report en 2018.

‘SHUT UP AND DRIBBLE’

Grâce à son statut d’athlète, ses commentaires sur les questions sociales et son activisme, James est désormais considéré comme l’une des personnalités sportives les plus influentes dans la sphère politique.

Il a eu plusieurs rencontres très publiques avec Trump dans le passé, le plus souvent jouées sur Twitter avant que la plate-forme de médias sociaux n’interdise l’ancien président pour sa propre incitation à une foule qui a attaqué le Capitole américain le 6 janvier.

James a même produit sa propre série documentaire de 2018 sur l’engagement politique des athlètes noirs intitulée «Shut Up and Dribble», dont le titre a été tiré de la réaction d’un commentateur de Fox News aux affrontements du basketteur avec Trump.

Il a également un talk-show télévisé sur HBO avec Carter, qui est un homme d’affaires, appelé «The Shop» dans lequel il discute des problèmes sociaux de l’époque avec des personnalités de premier plan.

En 2020, le quadruple joueur de l’année NBA est allé encore plus loin en lançant «More Than a Vote», recrutant des dizaines de milliers de volontaires pour encourager les Noirs à s’inscrire pour voter avant les élections de l’année dernière, au cours desquelles Trump a été vaincu par Démocrate Joe Biden.

« LeBron James devrait se concentrer sur le basket-ball plutôt que de présider à la destruction de la NBA, qui vient d’enregistrer les notes de télévision les plus basses, de loin, dans la longue et distinguée histoire de la Ligue », a déclaré Trump dans son communiqué.

En 2016, Trump a lié les mauvaises notes à la NFL au mouvement lancé par le quart Colin Kaepernick, qui avait pris un genou pendant l’hymne national lors de jeux de ballon pour protester contre les violences policières contre les Noirs.

La ligue de basket-ball féminin de la WNBA a accumulé les gains de notes les plus élevés parmi les principales ligues américaines en 2020, lorsque ses joueuses étaient de loin les plus actives pour soutenir le mouvement qui a émergé après la mort de George Floyd.

Après son tweet de mercredi, plusieurs personnalités conservatrices ont rappelé qu’en octobre 2019, LeBron James avait critiqué un tweet d’un dirigeant de la NBA qui soutenait publiquement les manifestants pro-démocratie à Hong Kong.

À l’époque, LeBron était accusé de faire passer ses propres intérêts financiers en Chine avant la lutte pour la démocratie et les droits de l’homme.

