Un message du compte Twitter d’un MSP du SNP suggérant que Jacob Rees-Mogg « pourrira sans aucun doute en enfer » a été signalé à la Commission des normes pour l’Écosse.

James Dornan aurait répondu au message du chef conservateur des Communes au sujet du projet de loi sur la nationalité et les frontières du gouvernement britannique – la dernière tentative d’empêcher les migrants de traverser la Manche dans de petits bateaux.

M. Rees-Mogg a cité sur Twitter une vidéo de son compte, ajoutant: « Les bandes de blighters amenant des entrants illégaux à Blighty seront brisées par ce brillant projet de loi sur les frontières. »

La réponse du récit de M. Dornan à M. Rees-Mogg, qui est catholique pratiquant, disait : « J’espère que vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous vous confesserez. »

Il a ajouté: « Vous et vos copains êtes déjà responsables de la mort de milliers de personnes et vous êtes maintenant heureux de voir les personnes les plus désespérées du monde souffrir et se noyer … Si votre dieu existe, vous pourrirez sans aucun doute en enfer. »

Le compte de M. Dornan a depuis été protégé, ce qui signifie que seules les personnes qu’il suit peuvent voir les messages publiés.

Le whip en chef des conservateurs écossais Stephen Kerr MSP a critiqué son collègue de Holyrood et a demandé des excuses immédiates.

M. Kerr a déclaré: «Ces commentaires de James Dornan étaient empoisonnés et au-delà de la pâleur. Il est bien connu pour ses débordements sur Twitter mais ce vitriol n’a tout simplement pas sa place dans un débat politique respectueux.

« Frais de ses fausses affirmations sur les bus Lothian discriminatoires à l’égard des catholiques, ce MSP enclin à la gaffe a une fois de plus montré son côté méchant et a honteusement amené la religion dans sa colère contre un autre élu. »

M. Kerr a ajouté : « Il est clair qu’il n’était pas intéressé à adhérer au code de conduite des MSP lors de la publication de cette réponse, c’est pourquoi cette publication a maintenant été signalée au commissaire aux normes.

« James Dornan doit s’excuser de toute urgence pour ce comportement totalement inacceptable et abusif immédiatement. »

Le mois dernier, M. Dornan s’est excusé après avoir faussement suggéré qu’une compagnie de bus d’Édimbourg, Lothian Buses, faisait preuve de discrimination à l’égard des catholiques.

Un porte-parole du SNP a déclaré: « Le désespoir des conservateurs écossais de porter un jugement sur un tweet tout en omettant totalement de condamner le régime d’immigration de leurs patrons du gouvernement de Westminster en dit long. »

« Alors que certaines personnes semblent déterminées à être offensées indépendamment de ce que disent les politiciens du SNP, il y a moins de choses plus offensantes qu’une politique qui menace d’emprisonner des réfugiés désespérés pour le crime d’avoir tenté de sauver leur propre vie – et la vie de leurs enfants en bas âge – et il est essentiel que de telles politiques insensibles soient dénoncées. »

La Commission des normes pour l’Écosse a été contactée pour commentaires.