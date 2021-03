La militante verte Greta Thunberg a utilisé toutes ses forces pour attirer l’attention sur la question brûlante du changement climatique. Et le sens de l’humour est une chose qu’elle a utilisée ces derniers temps, que ce soit en prenant à bon compte les critiques de l’ancien président américain Donald Trump ou son dernier tweet, l’esprit a été son USP. Thunberg a récemment partagé une nouvelle sur les pénis humains qui rétrécissent en raison de l’augmentation des niveaux de pollution. «Rendez-vous tous à la prochaine grève pour le climat», a-t-elle écrit en partageant la nouvelle. Elle a publié le tweet jeudi et est instantanément devenue l’une des meilleures choses sur Internet pour ses abonnés. Il a reçu plus de 240000 likes en 12 heures alors que ses followers ont exprimé son sens de l’humour et son esprit.

Le lien entre la diminution de la taille des organes génitaux humains et l’augmentation des niveaux de pollution a été donné par les scientifiques de l’environnement, le Dr Shanna Swan dans son nouveau livre. Compte à rebours. Le militant adolescent Thunberg a été un chef de file de la lutte contre le changement climatique. La semaine dernière, Thunberg a participé à une manifestation sous la bannière «Plus de promesses vides» dans le centre de Stockholm vendredi, les manifestants étant présents par équipes pour éviter de violer les restrictions relatives aux coronavirus. Vendredi, le mouvement de jeunesse Fridays for Future, qui exhorte les dirigeants mondiaux à écouter les climatologues et à arrêter le réchauffement climatique, a appelé les enfants du monde entier à se joindre à une grève mondiale des écoles en ligne.

Thunberg, qui a 18 ans, a déclenché le mouvement mondial de protestation contre le climat, y compris de grandes manifestations, en 2018 en sautant l’école le vendredi pour manifester devant le parlement suédois. «Aujourd’hui est le jour de la grève mondiale et comme il n’est pas vraiment possible de frapper en grand nombre en Suède, nous faisons cette action à la place. Nous frappons par équipes afin de contrôler le nombre de personnes qui sont ici », a déclaré Thunberg à Reuters.

Vendredi, les manifestants ont appelé les dirigeants à introduire et à respecter des objectifs annuels contraignants d’émissions de carbone à court terme, plutôt que ce qu’ils décrivent comme des promesses vagues et vides pour des dates lointaines. « Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des objectifs dénués de sens pour 2050 ou des objectifs nets zéro pleins de lacunes, mais une action concrète et immédiate en ligne avec la science », a déclaré le mouvement sur son site Web.

Thunberg a déclaré que le monde ne traitait toujours pas le changement climatique comme une crise, contrairement à l’épidémie de COVID-19.

«La première étape doit être de commencer à la traiter comme une crise et de simplement prendre une vue d’ensemble, de voir cela d’un point de vue holistique», a-t-elle déclaré. «La science dit que nous pouvons encore éviter les pires conséquences. C’est donc possible, mais ce n’est pas possible si nous continuons comme aujourd’hui. La Suède a interdit les rassemblements publics de plus de huit personnes dans le cadre de ses efforts pour ralentir la pandémie.