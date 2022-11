Le tweet de Desi YouTuber sur le ‘Hustle’ le fait scolariser

Un YouTuber indien se fait troller après avoir apporté le sentiment de “culture de l’agitation” de la marque LinkedIn sur Twitter. La culture Hustle a porté un coup sévère à ses anciennes gloires alors que les gens se sont réveillés sur le fait que travailler des heures injustes pour des paiements injustes n’est pas la victoire qu’on faisait autrefois croire. Le coût de l’agitation sur la santé mentale et les relations personnelles, le tout au détriment d’une personne, est devenu de plus en plus inquiétant pour les gens.

Dans ces circonstances, le créateur de YouTube, Ishan Sharma, a décidé de tweeter son adage à la manière de LinkedIn : “travaillez pendant qu’ils dorment.

apprendre pendant qu’ils font la fête.

économiser pendant qu’ils dépensent.

alors vivez comme ils rêvent.”

Twitter, bien sûr, n’allait pas accepter cela. De la comparaison à un groupe vilain de “ils” à la glorification de “l’agitation”, rien de tout cela n’a été négligent sur les utilisateurs de Twitter et ils n’ont pas mâché leurs mots.

travailler pendant qu’ils dorment.apprendre pendant qu’ils font la fête.économiser pendant qu’ils dépensent.puis vivre comme ils rêvent.— Ishan Sharma (@ Ishansharma7390) 23 novembre 2022

Internet est rempli d’économies d’argent, d’agitation, d’investissement. Profitez de 100 $ maintenant au lieu de 10 000 $ à la retraite. Les gens devraient aimer le processus et grandir à leur propre rythme. Bhaagte bhaagte umar nikal jayegi, sapin paisa nahi vo moments yaad aayenge jab profiter de kiya. Bonheur> HustleVis la vie !!— Harsh Sharma (@HarshSharma1210) 23 novembre 2022

L’état d’esprit de cette personne est obsédé par la signalisation de la vertu. La plupart de ses tweets sont centrés sur moi contre eux… Quand le monde s’éloigne de la course effrénée, il propage la même chose. — Varun Uppal (@varunuppal) 23 novembre 2022

Récemment, un incident similaire s’est produit lorsque l’influenceur mondial et entrepreneur de mode Masoom Minawala s’est rendu sur son LinkedIn et a partagé des conseils sur le succès et l’entrepreneuriat. L’influenceuse a parlé de son propre parcours et a souligné à quel point elle n’était pas encline aux études et a abandonné son diplôme. Elle a en outre souligné que c’était le zèle et la passion pour le travail qui la poussaient à continuer et c’est la raison pour laquelle elle a tant accompli. Cela a suscité de nombreuses critiques. “Oui, parce que votre père, le bijoutier millionnaire et vous ne payez pas vos stagiaires ne peuvent pas être la raison de votre entreprise florissante”, a écrit sarcastiquement un utilisateur de Twitter.

