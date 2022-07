Le tweet de 2013 de Lalit Modi à Sushmita Sen a reçu sur Twitter le message “N’abandonnez jamais”

Lalit Modi, le fondateur d’IPL, a cassé Internet tard jeudi soir lorsqu’il a partagé une série de photos intimes avec l’ancienne Miss Univers et actrice de Bollywood, Sushmita Sen, déclenchant ainsi des rumeurs de mariage entre les deux. L’homme d’affaires de 58 ans, qui est actuellement un fugitif, n’a pas tardé à préciser que les deux “sortaient juste” l’un avec l’autre et que le mariage “aurait lieu un jour”.

Juste pour plus de clarté. Pas marié – juste sortir ensemble. Ça aussi ça arrivera un jour. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE – Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

La révélation de Modi a surpris Indian Janta en tant que fondateur d’IPL et gagnant du concours de 1994, Sen étant un couple n’a jamais été spéculé ou répandu dans le cycle de l’actualité. Il n’a pas fallu beaucoup de temps aux gens pour déterrer l’échange de tweets entre Sen et Modi du passé, ce qui n’a fait qu’ajouter plus de curiosité parmi Twitterverse. L’un des tweets était un tweet de Modi âgé de 9 ans dans lequel il demandait poliment à l’actrice de répondre à son SMS.

@thesushmitasen répondre à mon SMS – Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 27 avril 2013

Vous l’avez vu venir, n’est-ce pas ?

Twitter a donné à Lalit Modi toutes les notes pour sa “détermination”.

Lehron se darkar nauka paar nahi hoti pic.twitter.com/5306xO8r3O – Sagar (@sagarcasm) 14 juillet 2022

🇺🇸: hé, je t’aime bien

🇮🇳 : réponds à mon SMS https://t.co/kSfUeA36CP — Vanshika Garg (@vanshika_garg17) 14 juillet 2022

Ne jamais abandonner! https://t.co/gndGycKCoE — Ravi Handa (@ravihanda) 14 juillet 2022

Légende simple 🙌 https://t.co/yeAXvbOJ5t – Aditya Singh (@CryptooAdy) 14 juillet 2022

de Seenzone à Sen-zone https://t.co/uOXs22ZXqN — Sumeet Raj Thakker (@thethakker) 14 juillet 2022

Hé (avec l’intention de ne pas t’abandonner) https://t.co/dnPEOh1ngd – Piyush Jaiswal (@d3simerollin) 14 juillet 2022

parfois simping dur peut conduire à la destination souhaitée. https://t.co/VV3Q5Fde2e — Xavier Oncle (@xavierunclelite) 14 juillet 2022

hé (avec l’intention de 👨‍👩‍👦‍👦) https://t.co/lqeCCa2UOq — manoj mehta (@notmanoj_) 14 juillet 2022

(Ok clairement c’est ce que j’avais besoin d’essayer.)@iamsrk répondre à mon SMS https://t.co/tdbPOQUA3z — Sneha Annavarapu (@SnehaAnnavarapu) 14 juillet 2022

Plus tôt, Lalit Modi a cassé Internet avec ce tweet.

Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # la sardaigne avec les familles – sans parler de mes #meilleurmoitié @sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. pic.twitter.com/Vvks5afTfz – Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

«Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de ma #betterhalf @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune », Modi a légendé sa publication désormais virale sur les réseaux sociaux.

