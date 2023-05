Le tweet d’AR Rahman sur l’IA dans les écoles chinoises suscite des réactions épiques

L’utilisation de la technologie dans l’éducation a augmenté ces dernières années, mais le dernier développement en Chine a suscité une réaction d’AR Rahman. Le maestro de la musique a partagé une vidéo qui montre comment les écoles chinoises utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour surveiller le niveau d’attention des élèves. Cette technologie, sous forme de bandeaux spéciaux, suit l’attention et la concentration des élèves, puis traduit les données en rapports qui sont partagés avec les enseignants et les parents. En tweetant le clip, Rahman a soulevé des questions sur «l’utilisation éthique de la technologie» dans les établissements d’enseignement. Il écrit : « Je plains la nouvelle génération… Sont-ils à la fois bénis et maudits ? Seul le temps nous le dira » et a ajouté les hashtags « utilisation éthique de la technologie », « utilisation éthique du pouvoir », « IA » et « jouer avec la nature ».

L’utilisation de l’IA dans les écoles chinoises ne se limite pas à la simple surveillance du niveau d’attention des élèves. En plus des bandeaux, les étudiants sont tenus de porter des uniformes équipés de puces permettant de tracer leur emplacement. De plus, les écoles ont installé des caméras dotées d’une technologie de reconnaissance faciale qui peuvent surveiller le comportement des élèves, y compris la fréquence à laquelle ils vérifient leur téléphone ou sont distraits pendant le cours.

La vidéo partagée par AR Rahman sur l’utilisation de la technologie de surveillance soutenue par l’IA dans les écoles chinoises a suscité une série de réactions en ligne. Un utilisateur a écrit : « Cela ressemble à la scène d’ouverture d’un film d’horreur de science-fiction ! »

Un autre a comparé la vidéo à un épisode de la série Black Mirror, « Cette vidéo résume le début d’une adversité imprévisible concernant les avancées technologiques, un peu comme un épisode de Black Mirror. Bien dit AR monsieur, le temps nous dira si c’est une bénédiction ou une malédiction.

Cette vidéo résume le début d’une adversité imprévisible concernant les avancées technologiques, un peu comme un épisode de Black Mirror 6 mai 2023

Un autre commentaire s’est inquiété de l’impact d’une telle surveillance sur le développement des enfants, déclarant : « C’est définitivement une malédiction. Nous n’avons pas appris de cette façon et nous nous en sortons bien. Cela ne fera que convaincre les enfants de les pousser à faire des choses qui ne les intéressent pas. Laissez les enfants être des enfants. Les enfants ont leur propre façon de grandir. Ils ont juste besoin de bons conseils.

C’est certainement une malédiction. Nous n’avons pas appris de cette façon et nous nous en sortons bien. Cela ne fera que convaincre les enfants de les pousser à faire des choses qui ne les intéressent pas. Laissez les enfants être des enfants. Les enfants ont leur propre façon de grandir. Ils ont juste besoin de bons conseils.— La Vendetta 🥷 (@ vendetta0234) 6 mai 2023

Un autre utilisateur avait un point de vue différent et a écrit : « La technologie est géniale. La vie est terne. C’est la nouvelle génération. »

La technologie est géniale. La vie est terne. C’est la nouvelle génération.— Misty Art (@mistyartscapes) 9 mai 2023

Alors que les gens soutiennent que cette technologie aide à améliorer les performances scolaires, d’autres s’inquiètent des violations de la vie privée et de l’impact d’une surveillance aussi intense sur la santé mentale des jeunes étudiants.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici