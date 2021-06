Le tweet d’Anand Mahindra sur Man Stopping Over-speed Auto est un succès

Lorsque nous parlons de personnalités populaires sur Twitter, le nom du magnat des affaires Anand Mahindra vient tout en haut. Il est très actif sur le site de microblogging et contrairement à de nombreux autres chefs d’entreprise, son pseudo n’est tout simplement pas une extension de l’interaction commerciale, mais un effort pour s’engager avec ses abonnés. On le voit souvent partager des messages drôles et pleins d’esprit qui suscitent beaucoup de réactions en ligne. Et nous pouvons certainement dire que son jeu sur les réseaux sociaux est à la hauteur. Mahindra a récemment tweeté une vidéo montrant un homme empêchant une voiture en survitesse de se renverser en n’utilisant que ses mains. Mais ce qui a le plus attiré l’attention, c’est le jeu de mots amusant représenté dans la vidéo. La vidéo commence par une scène d’une ruelle étroite où l’on voit un homme debout sur le côté. Soudain, un pousse-pousse automatique en survitesse prend un virage, mais pendant le virage, il se déséquilibre et un côté de celui-ci est soulevé dans les airs. Voyant l’auto s’approcher de lui, l’homme utilise ses mains en réflexe pour repousser l’auto dans sa position normale afin d’éviter un accident. Le clip se termine par un clignotement de « correction automatique » à l’écran.

Partageant un Tweet avec la vidéo, Mahindra a fait l’éloge du jeu de mots ici et a déclaré qu’il aimerait voir plus de cette description desi des termes numériques. Regardez la vidéo ici:

Hilarant. Rien ne vaut Desi ‘Tech-Humour.’ J’aimerais voir plus de ces termes Desi Depictions of Digital. Que montreriez-vous pour « Vérification orthographique ? » Un dévot regardant un gourou méditant ? pic.twitter.com/XNdK5ySCnU– anand mahindra (@anandmahindra) 22 juin 2021

La vidéo a jusqu’à présent enregistré plus de 1,37 lakh de vues et près de 9 000 likes. La section de réponse du tweet a été inondée de followers partageant leur réaction à cette «correction automatique».

Jusqu’à ce moment, je détestais la correction automatique qui fonctionne toujours au mauvais moment. Mais cette correction automatique était juste sur timr😂😂 — Abhyuday Dhasmana (@its_abhyuday) 24 juin 2021

Il décrit comme « quand le mauvais virage devient le bon virage » de manière inattendue. Le virage à gauche est à gauche BTW !!. — K Kiran Kumar (@IamKirankaletI) 23 juin 2021

Desi a grandi avec de telles expériences et a appris à survivre dans les situations de la vie quotidienne sur la route. — DBS (@DBSunkavalli) 22 juin 2021

Monsieur, voici AUTO »MAN »IC— Muralidhar (@Muralid32221289) 23 juin 2021

Certains utilisateurs ont également posté leur appréciation pour la présence de l’esprit de l’homme vu dans la vidéo. Pendant ce temps, peu d’utilisateurs ont également été intrigués par la façon dont Mahindra parvient toujours à mettre la main sur un contenu insolite comme celui-ci.

Monsieur, comment obtenez-vous toutes ces vidéos – Umesh Reddy Keesara (@UmeshKeesara) 22 juin 2021

Quelle est votre réaction à cette vidéo ?

