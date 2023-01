Le tweet d’Anand Mahindra sur les années 90 fait marcher Twitter sur le chemin de la mémoire

Anand Mahindra est connu pour partager des vidéos émotionnelles et stimulantes avec ses 10,2 millions de followers sur Twitter. Vendredi, Mahindra a partagé une vidéo de flashback qui a rendu ses abonnés nostalgiques. La vidéo capture l’essence de la vie dans les années 1980 et 1990 car elle comprend plusieurs objets anciens. Les anciens articles montrés dans la vidéo comprennent des téléphones, des scooters, des lampes à huile, des lanternes Petromax, des téléphones à cadran rotatif, du fer à charbon, une torche, une cuisinière, des cassettes, des lecteurs de cassettes, des machines à écrire, des radios, des publicités papier et bien plus encore. Le clip joue également la chanson de Lata Mangeshkar intitulée Guzra Hua Zamana Aata Nahin en arrière-plan.

Parallèlement à cette vidéo, Anand a écrit une note qui disait : « Quel beau voyage dans le passé ! Vous vous demandez si quelqu’un a collecté ces objets physiques réels et les a exposés dans un musée ? Je pense que GenZ aimerait les voir… Une sorte de musée des dinosaures. C’est une explosion majeure du passé. Vérifiez le ici:

La vidéo a amassé plus de 112 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont eu la nostalgie de voir cette vidéo. L’un des utilisateurs a écrit: “Merveilleux monsieur .. merci de partager de telles antiquités bénies… j’espère que vous reviendrez à vos vieux jours.”

Un autre utilisateur a tweeté : “Une époque dorée où tout était d’or, que ce soit une relation, une amitié, une âme, la qualité de la nourriture et une génération.”

Plus tôt, Anand Mahindra a partagé un mème sur la façon dont on essaie de suivre les résolutions du Nouvel An et cela semble assez pertinent. Alors que l’on travaille dur pour tenir ces résolutions, beaucoup peuvent les perdre de vue après un certain temps. Dans le mème partagé par l’homme d’affaires, vous pouvez voir une photo d’un homme essayant de faire de l’exercice. L’homme se penche pour s’entraîner dans le bloc suivant. Cependant, dans l’image finale, il s’endort simplement sur le sol. “C’est ce que l’on ressent au milieu de la première semaine de la nouvelle année…”, a écrit Mahindra dans la légende.

Le tweet a recueilli plus d’un million de vues et ils ont trouvé le mème très pertinent.

