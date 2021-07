Le tweet d’Anand Mahindra sur le blues du lundi est une leçon de positivité intemporelle

Si vous avez du mal à vaincre le blues, l’article de motivation du lundi d’Anand Mahindra est exactement ce que vous devez lire. Le président du groupe Mahindra a offert une leçon de vie importante sur le fait d’avoir une attitude positive et juste envers les obstacles de la vie dans un récent tweet du 19 juillet, et ses admirateurs et ses partisans étaient d’accord avec lui. Il publie fréquemment des déclarations et des vidéos inspirantes sur Twitter.

De quoi parlait la publication Twitter d’Anand Mahindra ?

Anand Mahindra a repris Twitter ce week-end et a écrit qu’un ami avait partagé une remarque de Bob Bitchin avec lui, et il a décidé de la partager avec ses abonnés Twitter. Le tweet disait : « Au cours du week-end, un ami a partagé cette citation de Bob Bitchin [Yes, that’s his name]. « La seule différence entre une épreuve et une aventure est l’attitude. » Quand nous sommes jeunes, nous sommes plus disposés à voir tout comme une aventure. Ne perdez jamais cette jeunesse. En plus de la publication, Anand Mahindra a ajouté le hashtag « Motivation du lundi ».

Beaucoup de gens ont été d’accord avec la pensée et ont exprimé leur point de vue dans l’espace de commentaire.

Acceptant le point de vue d’Anand Mahindra, l’un de ses partisans a répondu : « N’oubliez pas. Tout dépend de votre attitude cette semaine.

Un autre a déclaré : « Attitude et vision – une combinaison saine. »

Remerciant l’homme de 66 ans, un utilisateur a déclaré: « Ma sœur pourrait en avoir besoin, lui envoyant la capture d’écran dès que possible. »

Un autre commentaire disait: «L’aventure, c’est quand on a traversé le pays de long en large avec sa femme et son chien en 10 ans et plus Scorpion avec bonheur. Ordeal essaie de faire examiner correctement et efficacement tout problème par n’importe quel centre de service Mahindra ! Et je ne suis pas garce.

Que pensez-vous des motivations du lundi d’Anand Mahindra ?

