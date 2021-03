Le tweet d’Anand Mahindra mettant en vedette un éléphant en jean, un t-shirt devient viral, Twitter l’appelle «  cruel  »

Le magnat des affaires Anand Mahindra est un habitué de Twitter. Il se rend plus que souvent sur le site de microblogging pour partager des histoires inspirantes, des incidents amusants, des choses inhabituelles et innovantes qui retiennent son attention. Récemment, il a partagé une photo d’un éléphant qui a été obligé de porter des vêtements qui ressemblent à une paire de jeans et à un t-shirt. En lui donnant un ton spirituel, il a écrit «Ele-Pant» au lieu d’un éléphant. Bien qu’il l’ait partagé comme un spectacle rare, certaines personnes ont soulevé des questions sur la cruauté envers les animaux dans les commentaires de son article. Beaucoup de gens ont estimé que faire une telle chose à un animal était cruel car cela le mettait mal à l’aise. D’autres ont également déclaré qu’un tel acte revenait à les asservir et à les mettre en captivité.

Une personne qui était fermement opposée à cela, dans une partie de son commentaire, a déclaré: «Les éléphants sont des êtres sensibles qui appartiennent à la nature avec leur espèce, ne doivent pas être séparés de leurs familles et retenus captifs dans des cirques ou des zoos.» Un utilisateur différent a mis en lumière la façon dont ceux qui utilisent un éléphant pour attirer les touristes les torturent terriblement. Il a ajouté qu’ils meurent souvent de faim et les blessent pendant le processus de formation. Il a poursuivi en mentionnant comment les éléphants, en particulier en Asie, sont écrasés à un point tel qu’ils perdent leur esprit de vie et parfois le processus de faire cela absolument inhumain.

Monsieur, ce tweet est de mauvais goût. Comment cela peut-il être incroyable en Inde? Nous ne pouvons pas normaliser l’abus de ces gentils géants pour le divertissement. Les éléphants sont des êtres sensibles qui appartiennent à la nature avec leur espèce, ne doivent pas être séparés de leurs familles et retenus captifs dans des cirques ou des zoos – Rencontrez Ashar (@ asharmeet02) 3 mars 2021

les éléphants captifs utilisés dans le tourisme, en particulier en Asie, font face à un processus de formation appelé pajan pour les rendre conformes. Leurs «gardiens» (cornacs) les battent, meurent de faim, poignardent, enchaînent et les «écrasent» physiquement pour «leur briser le moral». Le processus est si violent et inhumain – Julie Berry (@ JulieBe77816533) 3 mars 2021

Jetez un œil à d’autres réactions similaires:

Je crois que vous devriez décourager la captivité des animaux de l’annexe 1. Puisque vous vous adressez à un large public, soyez responsable. – The Forester (@ TheForester16) 3 mars 2021

AUCUN TOURISTES QUI AIMENT LES ÉLÉPHANTS NE VISITER L’INDE …… .— Petbunny 💙 (@ Petbunny4) 3 mars 2021

Un certain nombre de personnes ont également mentionné que ce n’est que parce qu’une telle chose se produit en Inde que des préoccupations sont soulevées. Ils ont mentionné que lorsque quelque chose de similaire se produit dans l’ouest, les Indiens sont les premiers à l’appeler «mignon», «adorable», etc. Beaucoup ont également dit que les Indiens ne sont pas capables de nuire aux éléphants, qu’ils soient sauvages ou domestiqués.

Une personne qui pensait que la photo montrait le côté «incroyable de l’Inde» a écrit: «Merci pour le partage! L’Inde vraiment incroyable. Quoi que disent les passionnés de la faune… .L’Inde et les Indiens ne feraient jamais de mal à aucun éléphant, qu’il soit domestiqué ou en forêt. Un autre a ajouté: « Idée très créative et respectueuse de regarder une marche élégante. »

Merci pour le partage! L’Inde vraiment incroyable. Quoi que disent les passionnés de la faune… .L’Inde et les Indiens ne feraient de mal à aucun éléphant, qu’il soit domestiqué ou en forêt. 3 mars 2021

La publication désormais virale a recueilli plus de 29 000 likes et près de 2 000 retweets.