Le tweet de la cellule informatique du BJP, Amit Malviya, a été étiqueté comme «média manipulé». « Rahul Gandhi doit être le chef de l’opposition le plus discrédité que l’Inde ait connu depuis longtemps », a écrit Malviya citant le chef du Congrès.

Le 28 novembre, Rahul a partagé la photo d’un policier agitant un bâton à un vieux fermier qui était l’un des manifestants contre les lois agricoles à la frontière de Singhu. « C’est une image très triste. Notre slogan était » Jai Jawan Jai Kisan « , mais aujourd’hui l’arrogance du Premier ministre Modi a soulevé le jawan contre le fermier », avait écrit le chef du congrès.

बड़ी ही दुखद फ़ोटो है। हमारा नारा तो ‘जय जवान जय किसान’ का था लेकिन आज PM मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। यह बहुत ख़तरनाक है। pic.twitter.com/1pArTEECsU– Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 28 novembre 2020

Malviya a cité son tweet et a mis en ligne une vidéo «Propagande contre réalité» affirmant que la police «n’avait même pas touché le fermier».

Rapidement, les sites Web de vérification des faits ont qualifié l’affirmation de Malviya de «fausse». La vidéo qu’il a partagée pour prouver son point de vue aurait été une version recadrée des images réelles de l’action de la police contre les agriculteurs à la frontière de Singhu.

Twitter avertit le contenu publié sur sa plateforme s’il a été « matériellement et faussement altéré ou fabriqué, s’il est partagé de manière trompeuse ou s’il est susceptible d’affecter la sécurité publique ou de causer un préjudice ». Twitter supprime également le contenu si deux critères ou plus sont remplis.

BOOM a vérifié l’affirmation de Malviya et a contacté l’agriculteur qui a été touché dans la vidéo. Il a été identifié comme Sukhdev Singh et se trouve actuellement à la frontière Haryana-Delhi. Il a été cité dans les médias comme ayant été blessé pendant la manifestation.

À l’approche des élections américaines de 2020, Twitter avait signalé un certain nombre de tweets du président américain de l’époque, Donald Trump, pour avoir publié de fausses informations sur Coronavirus et plus tard les résultats des élections. La décision de Twitter India intervient après que de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont été appelés à mettre en œuvre les mêmes règles qui s’appliquent aux politiciens américains.