Le tweet d’adieu de Dahani pour Shaun Tait donne aux fans une “crise cardiaque”

Le joueur de cricket pakistanais Shahnawaz Dahani a fait peur à Twitter avec un tweet sur l’entraîneur de bowling de l’équipe, Shaun Tait. Le contrat de Tait expire le mois prochain et il est peu probable qu’il continue à occuper ce poste, selon un rapport de Geo Super. Après la conclusion de la série ODI entre le Pakistan et la Nouvelle-Zélande à Karachi vendredi, Dahani a partagé une série de photos de lui-même avec Tait et l’a sous-titrée : « Un ami qui a apporté des sourires, est parti la nuit dernière avec des larmes. #ShaunTait”. L’emoji qui pleure couplé à celui du cœur brisé a surpris de nombreux utilisateurs de Twitter, en supposant que Tait était décédé.

“Fini la série. Quitter le Pakistan avec le cœur lourd », a tweeté Tait. Bien que beaucoup de ses fans aient protesté contre le tweet de Dahani, Tait lui-même l’a cité et tweeté et a écrit : « Vous allez tous me manquer ». Il a également tweeté une photo de lui avec Dahani, sous-titré, “Dernier selfie avec Don @ShahnawazDahani avant de quitter le Pakistan.”

Au moins vous emoji “” nhi lagana chahiye tha— Sayam Ahmad (@sayam_ahmad_) 14 janvier 2023

Tait avait quitté le cricket international en 2016 lorsqu’il a joué son dernier T20 pour l’Australie. Il a fait un court passage avec l’équipe d’Afghanistan en tant qu’entraîneur de bowling lors de la Coupe du monde T20 aux Émirats arabes unis l’année dernière avant de partir en décembre dernier.

Glenn Phillips a battu un demi-siècle d’invincibilité alors que la Nouvelle-Zélande a remporté une victoire en série contre le Pakistan avec une victoire à deux guichets lors du troisième et dernier match international d’une journée à Karachi vendredi. La victoire de la Nouvelle-Zélande a scellé sa première victoire dans la série ODI au Pakistan en six tentatives et les a maintenus en tête du classement d’une journée. Le Pakistan a pris un mauvais départ en perdant Shan Masood sans marquer et le skipper Babar Azam, le batteur ODI le mieux classé au monde, pour seulement quatre.

